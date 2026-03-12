Obavijesti

IDU NA TURNEJU

The Pussycat Dolls se vraćaju, no više ne nastupaju svih šest

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Iako su originalno bile šesteročlana grupa, novu postavu čine samo Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt i Ashley Roberts, koje su sve bile dio originalne grupe

Američka ženska grupa The Pussycat Dolls objavila je da se ponovno okuplja radi svjetske turneje te da uskoro izdaje i novi singl. Grupa, koja je na glazbenu scenu stupila velikim hitom "Don't Cha" 2005. godine, tijekom 2000-ih objavila je tri albuma koja su se našla među deset najprodavanijih.

Iako su originalno bile šesteročlana grupa, novu postavu čine samo Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt i Ashley Roberts, koje su sve bile dio originalne grupe. Njihova nova turneja, nazvana "PCD Forever", obuhvatit će 53 datuma diljem Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i Europe, a započet će u lipnju. 

Nicole Scherzinger je od posljednjeg nastupa s grupom ostvarila zapažen uspjeh s obje strane Atlantika, pojavljujući se kao sutkinja u nekoliko sezona showa "The X Factor". Godine 2024. osvojila je prestižnu nagradu Olivier za najbolju glumicu u mjuziklu za ulogu u predstavi "Sunset Boulevard" na West Endu, a sljedeće godine dobila je i američku nagradu Tony nakon što je predstava prebačena na Broadway.

U međuvremenu, Kimberly Wyatt i Ashley Roberts, koje su obje napustile grupu 2010. godine, sudjelovale su u nekoliko reality TV emisija, a Roberts je također nastupala na West Endu te radi kao voditeljica na Heart Radiju.

