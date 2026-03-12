Iako su originalno bile šesteročlana grupa, novu postavu čine samo Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt i Ashley Roberts, koje su sve bile dio originalne grupe
The Pussycat Dolls se vraćaju, no više ne nastupaju svih šest
Američka ženska grupa The Pussycat Dolls objavila je da se ponovno okuplja radi svjetske turneje te da uskoro izdaje i novi singl. Grupa, koja je na glazbenu scenu stupila velikim hitom "Don't Cha" 2005. godine, tijekom 2000-ih objavila je tri albuma koja su se našla među deset najprodavanijih.
Iako su originalno bile šesteročlana grupa, novu postavu čine samo Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt i Ashley Roberts, koje su sve bile dio originalne grupe. Njihova nova turneja, nazvana "PCD Forever", obuhvatit će 53 datuma diljem Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i Europe, a započet će u lipnju.
Nicole Scherzinger je od posljednjeg nastupa s grupom ostvarila zapažen uspjeh s obje strane Atlantika, pojavljujući se kao sutkinja u nekoliko sezona showa "The X Factor". Godine 2024. osvojila je prestižnu nagradu Olivier za najbolju glumicu u mjuziklu za ulogu u predstavi "Sunset Boulevard" na West Endu, a sljedeće godine dobila je i američku nagradu Tony nakon što je predstava prebačena na Broadway.
U međuvremenu, Kimberly Wyatt i Ashley Roberts, koje su obje napustile grupu 2010. godine, sudjelovale su u nekoliko reality TV emisija, a Roberts je također nastupala na West Endu te radi kao voditeljica na Heart Radiju.
