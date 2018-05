The Rock o Khaledu i oralnom seksu: 'Ja sam svladao sve...'

Kao muškarcu velika mi je čast što mogu reći da sam svladao sve performanse. Sad sam možda podijelio previše informacija pa ću se povući iz ove zabavne teme, pohvalio se glumac Dwayne Johnson (45) na društvenoj mreži. Johnson, koji je poznat pod nadimkom 'The Rock', komentirao je izjavu producenta DJ Khaleda (42) koji je rekao da očekuje od žene oralni seks, no on ga njoj neće pružiti.

Foto: Instagram

- Ne mogu ja to. Kvragu, ne. Ne mogu, ne mogu. Drugačija su pravila za muškarce. Morate razumjeti, mi smo kraljevi. Postoje neke stvari koje ne želite, no morate. Ja jednostavno ovo ne mogu, ne mogu - istaknuo je DJ koji zaručen poduzetnicom Nicole Tuck (43) i imaju sina Asahda Tucka (1).

Foto: Chase Rollins/Press Association/PIXSELL

Producenta su nakon te izjave ismijali na društvenim mrežama i istaknuli da 'kralj koji to ne radi uopće nije kralj'. Objavu 'The Rocka' su komentirali brojni fanovi koji su oduševljeni jer se pohvalio svojim seksualnim vještinama.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Bravo, pljesak za šampiona. Nema previše informacija, ovo samo dokazuje da si pravi gospodin. Muž mi je nakon ovog zabranio da pratim tvoj profil - istaknule su glumčeve obožavateljice. Johnson je nedavno dobio treću kćer Tianu Giu Johnson s djevojkom, pjevačicom Lauren Hashian (33), a prinovom se pohvalio objavivši fotografiju na kojoj mu leži na golim prsima.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Blagoslovljen sam i ponosan što sam donio još jednu snažnu curu na ovaj svijet - napisao je glumac poznat pod nadimkom 'The Rock' uz sliku. Kaže kako je odrastao sa snažnim ženama punima ljubavi i da je njima okružen cijeli život, no sad kada je sudjelovao u porodu Tiane teško mu je izraziti novu razinu ljubavi, poštovanje i divljenje koje ima prema djevojci Lauren i svim mamama i ženama u svijetu.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Evo savjet mudrim džentlmenima. Kritično je biti uz svoju damu kada rađa, biti što veća potpora, držati ruke, noge, sve što možeš. No ako zaista želiš razumjeti jedan od najmoćnijih i osnovnih trenutaka koje ti život može ponuditi, gledaj kako ti se dijete rađa - istaknuo je The Rock. Dodao je kako takvo iskustvo mijenja život i da će poštovanje te divljenje prema ženi tada biti bezgranično. Obećao je trećoj kćeri kao što je i njezinim starijim sestrama Simone Alexandri (16) i Jasmine Liai (2) kada su se tek rodile da će ju štititi, voditi i nasmijavati do kraja svog života.