The Rolling Stone objavio je listu najboljih albuma: Evo koje su glazbenike uvrstili u top 10

Charlotte Emma Aitchison (32), poznatija kao Charli XCX, popela se na prvo mjesto liste magazina Rolling Stone sa svojim šestim albumom 'Brat'. Britanska pjevačica poznata je po svojoj eksperimentalnoj hiperpop glazbi, a muzikom se bavi od 14. godine. Svjetski uspjeh doživjela je prvi put 2012. godine, kad je sa švedskim duom Icona Pop objavila pjesmu 'I Love It'.

U 2014. godini došla je na vrh glazbenih ljestvica hitovima 'Boom Clap' i 'Fancy' u suradnji s repericom Iggy Azaleom. Nakon toga se povukla u rave underground scenu, na kojoj se zadržala do ovoga ljeta.

U svojem zadnjem albumu bavi se društvenim klasama i umjetnosti. Istražuje kako društveni i ekonomski uvjeti oblikuju razumijevanje umjetnosti i njezine vrijednosti. Također, istražuje odnos s medijima i javnosti, način na koji je oni prikazuju i kako se vidi u odnosu na njihovu percepciju. Upravo zbog tih tema, Charli se istakla među drugim glazbenicima.

Drugo mjesto uzela je Beyoncé s albumom 'Cowboy Carter', a odmah iza nje je indie-rock senzacija MJ Lenderman 'Manning Fireworks'.

'Short n' Sweet' od Sabrine Carpenter našao se na četvrtome mjestu, a za petama mu je 'Hit Me Hard and Soft' od Billie Eilish.

Ostali albumi koji su se plasirali u top 10 su: 'Tyla' od istoimene pjevačice, 'We Don't Trust You' Future and Metro Boomin, 'Eternal Sunshine' Ariana Grande, 'Alligator Bites Never Heal' Doechii te 'Tigers Blood' Waxahatchee.

