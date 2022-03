The Rolling Stonesi se spremaju za europsku turneju: Prodati prava? To bi značilo da smo stari

Za više od tri milijarde kuna prava na svu svoju snimljenu glazbu prodao je Bruce Springsteen (72). Bob Dylan (80) prava je "utopio" za oko 2,5 milijardi kuna, a Sting (70) od prodaje je uprihodio oko 1,9 milijardi kuna. Planiraju li takvo nešto The Rolling Stonesi pitali su Keitha Richardsa (78).

POGLEDAJTE VIDEO:

- Mick Jagger i ja još nismo razgovarali ozbiljno o tome. Ali, da sad već razmišljamo o tome, to bi bio znak da smo stari - zaključio je u svom stilu legendarni gitarist.

Veliki Dylan dvije je godine stariji, pa je prava prošle godine prodao, za sve snimke od 1962., pa i za one buduće.

- Columbia Records i Rob Stringer su sjajni, bili su dobri prema meni, napravili smo puno sjajnih albuma. Drago mi je da su sad te snimke tamo gdje im je i mjesto - rekao je nakon zaključenja velikog posla Bob Dylan.

Stonesi ne razmišljaju o prodaji prava, ali sad ionako imaju pametnijeg posla, spremaju se za novu europsku turneju "Sixty", kojom će ovog ljeta proslaviti 60. obljetnicu. Kreću 1. lipnja na stadionu Wanda Metropolitano u Madridu, pa slijede München, Liverpool, Amsterdam... dok će nama najbliže biti u Beču, na stadionu "Ernst Happel", 15. srpnja.

- Oprostite što ste morali čekati, ali mi stižemo. Najbolje mjesto za rock'n'roll je pozornica sa Stonesima. Ova je godina posebna - rekao je Richards.

Dodao je i da se veseli probama s Ronniejem Woodom, Jaggerom i, nakon smrti Charlieja Wattsa, novim bubnjarom Steveom Jordanom. Nitko u bendu ni ne spominje da bi im ovo mogla ujedno biti zadnja, oproštajna turneja, ali niti koliko će još svirati.

- To nema smisla. I da sam razmišljao o tome, ne bih imao odgovor. Hoće li to biti sutra? Ili možda 5. srpnja 2025.? Ne, ne, ne možeš znati takvo nešto. I zbog toga ću ja to saznati na teži način - odgovorio je Richards, jedan od najizdržljivijih glazbenika u povijesti.

The Rolling Stonesi svirali su i dva puta u Zagrebu, 1976. te 1998. godine.