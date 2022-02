Klapa podrazumijeva skupinu prijatelja koji se međusobno druže, koji vole pjevati, zajedno se zabavljati, koji imaju puno zajedničkih anegdota i dobre zafrkancije, dobre vibre, što se kaže, kaže nam Marko Bralić, “frontman” klape Sv. Juraj Hrvatske ratne mornarice iz Splita, koja je proslavila 21. rođendan.

A zajedničkih anegdota je mnoštvo. Na putu za Torino, gdje su imali nastup, njihov vozač vozio je malo brže i u Sloveniji ih je zaustavila policija.

- Vozač se odmah uhvatio za glavu: ‘Ajme meni, 500 eura kazne, koma’. Zaustavila nas je policajka. I traži ona papire. Sjedio sam na suvozačevu sjedalu i ona me pogleda i kaže: ‘Klapa hrvaške vojne mornarice’. Ja kažem: ‘Da, da, to smo mi’. Kaže ona: ‘Rdeča roža’, odnosno ‘Ruža crvena’. Kažem ja: ‘Da, da, to je naš veliki hit’. Kaže ona: ‘Sve u redu, oprostite’ i vrati vozaču dokumente. Bio je presretan - priča nam Bralić.

Tijekom nastupa na “Tihoj noći iz Vukovara” Bralić je zaboravio izaći na pozornicu.

- Imali smo izravan prijenos s koncerta ‘Tiha noć iz Vukovara’ gdje smo nastupali među zadnjima. Bilo mi je zanimljvo čuti sve druge izvođače i tijekom nastupa otišao sam među publiku iz koje sam slušao i uživao u koncertu. Izgubio sam pojam o vremenu i u jednom trenutku vidim klapa izlazi na scenu. I kaže meni čovjek do mene: ‘Oprostite, čini mi se da ste s pogrešne strane scene’. Onda sam shvatio gdje sam i pokušao doći do bine, ali oni su već počeli pjevati pa sam ušao u pola pjesme. Kasnije mi je bilo pravo umijeće supruzi objasniti gdje sam bio i što mi se dogodilo - smije se Bralić.

Tijekom svoje 21. godinu dugačke karijere, “romantični mornari u bijelim odorama” nastupali su po svim meridijanima i paralelama. Najzanimljiviji im je svakako nastup u Kini 2012. godine.

- A što reći. Mislim da smo u Kini imali prijam kao Rolling Stonesi. Nigdje nikad nismo imali takav prijam. Moram reći da je taj poziv uslijedio od strane kineske vojske, koja je u potpunosti financirala naš dolazak i boravak u Šangaju i Pekingu, gdje smo imali pet koncerata za Hrvatsku vojsku, uključujući posljednji koncert koji smo imali pred najvećim vojnim i državnim ljudima s najpoznatijim kineskim zvijezdama. Kad smo sletjeli u Kinu, nama u čast u Šangaju uplovio je brod Putijan, koji je inače kineski ratni vojni brod, nosač heliktoptera sa 150 članova posade. Na tom brodu je bio veliki transparent ‘Pozdrav klapi Hrvatske ratne mornarice u Kini’. Nevjerojatno - priča nam Bralić.

U trenutku dok smo imali koncerte u dvoranama, na velikim ekranima se projicirao tekst na kineskom jeziku. Bili su oduševljeni. Posebno nas se dojmila radionica s kineskim vojnim zborom. Fasciniralo ih je da devet ljudi zvuči tako moćno i harmonijski točno u odnosu na njih 50-60, koliko ih je bilo u zboru. Pitao sam jednog kineskoga generala: 'Zašto ste nas pozvali?'. On je rekao da su tijekom boravka u Hrvatskoj, gdje su nas prvi put čuli, doživjeli nešto iskonsko u našem pjevanju. I htjeli su to pokazati svojoj vojsci. Toliko ih je to oduševilo da su tražili, rekao bih inzistirali da im zapjevamo u Kini, priča nam Bralić.

Prije tri godine osvojli su Grand prix, prvu nagrade publike i žirija, na Splitskom festivalu za pjesmu "Kuća naše pisme", što se dogodilo tri puta u 60 godina festivala. Prvi put 1971. Grand Prix osvojio je Mišo Kovač s pjesmom "Proplakat će zora", 2016. Petar Grašo sa "Zlato moje" i 2019. klapa Sv. Juraj HRM-a, kad su pjevali s Goranom Karanom i Tedijem Spalatom, što im silno znači. Nastupali su i na koncertu "Večeri restrospektive Splitskog festivala" 2010. na Prokurativama, kad je Mišo tražio da baš oni pjevaju "Proplakat će zora".

- Puno puta smo se susretali na koncertima, posebno onima za branitelje. Susret s Mišom je zaista uvijek poseban. Mišo je jedna istinska legenda. Iznimno voli klapu. Bili smo ne počašćeni, nego smo se pitali je li moguće da je Mišo želio da baš mi pjevamo njegovu pjesmu 'Proplakat će zora' - kaže nam Bralić.

Nastupali su i s Kićom na američkoj turneji. Za hrvatskog Elvisa Presleyja Bralić kaže da je bio pravi showman.

- Imali bismo jedan repertoar, a Kićo bi pjevao po svom. Jako zabavan je bio - kaže nam Bralić. Nastupali su i s Oliverom, za kojega Bralić kaže da je jedinstven i neponovljiv.

- Toliko jednostavan. Slava mu nimalo nije imponirala - kaže Bralić.

Oduševio ih je i Maradona, koji ih je slušao na finalu Davis Cupa u Zagrebu 2016., kad je svjetska nogometna legenda tražila fotografiju s njima. Nastupali su i na Trgu bana Jelačića 2018. na dočeku "Vatrenih" nakon SP-a u Rusiji.

- Dočekati viceprvake svijeta s kojima smo zajedno izvodili pjesmu ‘Moja domovina’ je nepojmljivo. To su nastupi koji se pamte dok nas bude. Jednako i kao klape na Poljudu 2006. Poljud je Poljud. Poljud je spektakl. Biti u društvu najboljih hrvatskih klapa, gdje publika pjeva u glas, nešto je što se ne može zaboraviti. Nadam se da ćemo uskoro opet moći zapjevati na tako velikim koncertima - zaključio je Bralić.