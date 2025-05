The Stranglers: 'Black and White' promijenio je zvuk rocka

Na današnji dan 1978. godine, The Stranglers su objavili svoj treći studijski album, Black and White, što je označilo ključni trenutak u njihovoj evoluciji od punk provokatora do post-punk pionira. Album, koji je producirao Martin Rushent, pokazao je spremnost benda na eksperimentiranje s glazbenim strukturama i nepravilnim ritmovima – primjerice, pjesma "Curfew" svirana je u taktovima 7/4.

Naslov albuma odražava percepciju benda o polariziranim stavovima koje su izazivali u javnosti – kako je to jednom rekao basist Jean-Jacques Burnel: "Ili ste bili za nas ili protiv nas."

Black and White je bio podijeljen u dvije stilski različite polovice: "bijela" strana sadržavala je pristupačnije pjesme poput "Nice 'n' Sleazy" i "Toiler on the Sea", dok je "crna" strana ulazila u mračnije, eksperimentalnije vode s pjesmama poput "In the Shadows" i "Death and Night and Blood (Yukio)." Album je dosegao drugo mjesto na britanskoj ljestvici albuma i tamo proveo čak 18 tjedana.

Danas, 47 godina nakon izlaska, Black and White i dalje snažno odjekuje u glazbenom svijetu. Njegov eksperimentalan pristup i tematska dubina ostavili su neizbrisiv trag te i dalje nadahnjuju nove generacije glazbenika.