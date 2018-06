'Thinking Out Loud' plagijat? Tuže ga za 100 milijuna dolara

Britanski pjevač Ed Sheeran (27) posljednjih godina gotovo svakom pjesmom osvaja vrhove top ljestvica, a sada se čini da bi mogao imati problema zbog jednog od svojih najvećih hitova.

Naime, njegova pjesma 'Thinking Out Loud', koja je vrlo popularna i kao zvučna kulisa za prvi ples na svadbama, navodno je kopija klasika 'Let's Get It On' koju izvodi Marvin Gaye.

Tužbu je podigla kompanija Structured Asset Sales (SAS) koja posjeduje dio prava na Gayejevu pjesmu iz 1973., a žele ga tužiti za čak 100 milijuna dolara (oko 633 milijuna kuna).

Pema pravnim dokumentima koji su objavljeni u New Yorku, Sheeran je 2004. kopirao ' melodiju, ritmove, harmonije, bubnjeve, refren, bas.'

