Thompson najavio drugi koncert na zagrebačkom Hipodromu!

Na službenoj Instagram stranici Marka Perkovića Thompsona objavljeno je da se obustavlja prodaja ulaznica za koncert na zagrebačkom Hipodromu, koji je zakazan 5. srpnja. Ubrzo nakon toga objavili su kako su gradu poslali upit za drugi koncert.

- Spremni smo za drugi koncert na zagrebačkom Hipodromu – čekamo odgovor Grada! Zbog iznimno velikog interesa i brojnih upita onih koji nisu uspjeli osigurati ulaznicu za koncert Marka Perkovića Thompsona 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu, menadžment je spreman organizirati dodatni koncert 6. srpnja. Trenutačno smo u kontaktu s nadležnim gradskim službama i čekamo njihovu službenu potvrdu. Čim dobijemo konačan odgovor, sve informacije bit će pravovremeno objavljene na našoj službenoj stranici. Hvala svima na ogromnoj podršci i interesu! - napisao je pjevačev menadžment.

U samo prvih šest sati, do 18 sati u petak, prodan je rekordan broj ulaznica, ukupno 130.000. Do 13 sati u subotu vladala je navala za karte u virtualnoj čekaonici na internetskim stranicama Entria, a onda su objavili: "Obustava prodaje!". Koncert je time rasprodan u doslovce jednome danu i to 98 dana prije koncerta.