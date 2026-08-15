Obavijesti

Show

Komentari 33
PORUKA PODRŠKE

Thompson o užasu kod Omiša: 'Naše su misli i molitve sa svima pogođenima požarima'

Piše Magdalena Mucić,
Čitanje članka: < 1 min
Thompson o užasu kod Omiša: 'Naše su misli i molitve sa svima pogođenima požarima'
Foto: Zvonimir Barisin
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Glazbenik je na Instagramu objavio fotografiju s požarišta i poslao poruku stanovnicima, vatrogascima i svim službama na terenu.

Admiral

Marko Perković Thompson uputio je poruku podrške svima koji su se našli u stravičnom požaru koji je u četvrtak zahvatio Omiš i okolicu. Glazbenik je na Instagramu objavio fotografiju s požarišta i poslao poruku stanovnicima, vatrogascima i svim službama na terenu.

- U ovim teškim trenucima naše su misli i molitve sa svima pogođenima požarima, kao i s vatrogascima i svim službama koje se neumorno bore s vatrenom stihijom - napisao je Thompson. 

Pjevač je nedavno održao koncerte u Imotskom i Šibeniku, a sljedeći je zakazan u Vukovaru 29. kolovoza pod imenom 'Vukovar - zajedno za budućnost'. Cjelokupna dobit od koncerta bit će donirana za završetak izgradnje studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te na kampanju 'I ti si Vukovar' za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 33
FOTO Sjećate se Barbare iz 'Big Brothera'? Na nju je pao Ervin, a ovako joj danas stoji bikini
KOJA FIGURA!

FOTO Sjećate se Barbare iz 'Big Brothera'? Na nju je pao Ervin, a ovako joj danas stoji bikini

U regionalnom 'Big Brotheru' jedne od glavnih zvijezda bile su Barbara i njena sestra Tina. U Barbaru se zaljubio Ervin, no ona mu nikad nije uzvratila ljubav
Sreća Otokara Levaja nakon stravične noći u Lokvi Rogoznici: 'Kuća je ok, i živi smo i zdravi'
POŽARI U DALMACIJI

Sreća Otokara Levaja nakon stravične noći u Lokvi Rogoznici: 'Kuća je ok, i živi smo i zdravi'

Nakon što se njegova obitelj zbog požara evakuirala iz Lokve Rogoznice u Omiš, pa zatim u Split, glumac Otokar Levaj objavio je sretnu vijest na Facebooku da njegova obiteljska kuća nije oštećena u požaru.
FOTO Wow, koje obline! Maja Šuput pozirala u bikiniju, jedva je obuzdao njene bujne adute
DAMA U BIJELOM

FOTO Wow, koje obline! Maja Šuput pozirala u bikiniju, jedva je obuzdao njene bujne adute

Pjevačica ima dugo i radno ljeto, a sada je najavila i dva nadolazeća nastupa. No istaknula je kako je napunila baterije, a sve to obznanila je setom seksi fotografija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026