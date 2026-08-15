Thompson o užasu kod Omiša: 'Naše su misli i molitve sa svima pogođenima požarima'

Marko Perković Thompson uputio je poruku podrške svima koji su se našli u stravičnom požaru koji je u četvrtak zahvatio Omiš i okolicu. Glazbenik je na Instagramu objavio fotografiju s požarišta i poslao poruku stanovnicima, vatrogascima i svim službama na terenu.

- U ovim teškim trenucima naše su misli i molitve sa svima pogođenima požarima, kao i s vatrogascima i svim službama koje se neumorno bore s vatrenom stihijom - napisao je Thompson.

Pjevač je nedavno održao koncerte u Imotskom i Šibeniku, a sljedeći je zakazan u Vukovaru 29. kolovoza pod imenom 'Vukovar - zajedno za budućnost'. Cjelokupna dobit od koncerta bit će donirana za završetak izgradnje studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te na kampanju 'I ti si Vukovar' za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.

