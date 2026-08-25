Obavijesti

Show

Komentari 10
29. KOLOVOZA

Thompson pokazao kako teku pripreme za koncert u Vukovaru

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Thompson pokazao kako teku pripreme za koncert u Vukovaru
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zbog koncerta je smještaj u Vukovaru praktički nemoguće naći, a zbog dolaska velikog broja ljudi, Grad će uvesti posebnu regulaciju prometa na području Gospodarske zone i prilaznih cesta.

Admiral

Marko Perković Thompson objavio je svojim društvenim mrežama fotografiju iz Vukovara na kojoj se vidi velebna pozornica na kojoj će Thompson zapjevati ove subote.

- Vidimo se u subotu u Vukovaru. Čuvajmo jedni druge - napisao je Thompson. Na dugoj fotografiji koju je pjevač objavio nalazi se silueta vojnika s dva podiguta prsta i nastpis 'Vukovar grad heroj'. 

Zbog Thompsonovog koncerta, smještaj u Vukovaru praktički je nemoguće naći, a zbog dolaska velikog broja ljudi, Grad će uvesti posebnu regulaciju prometa na području Gospodarske zone, gdje će se koncert održati, i prilaznih cesta. Nakon što pokriju troškove organizacije, organizatori će ostatak dobiti namijeniti završetku Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i kampanji 'I ti si Vukovar' za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
FOTO Ksenija iz 'Ljubav je na selu' nakon prekida otišla na more, pozirala je i u badiću
OPUŠTA SE

FOTO Ksenija iz 'Ljubav je na selu' nakon prekida otišla na more, pozirala je i u badiću

Ksenija i Josip jedini su par iz prethodne sezone showa, a prošlog su tjedna šokirali pratitelje svojim prekidom. Ksenija je sada pokazala kako je okrenula novu stranicu, a otišla je i na odmor
FOTO Koji prizori! Mama Renata je pokazala obline u bikiniju, tangice joj savršeno pristaju
SUNČA SE

FOTO Koji prizori! Mama Renata je pokazala obline u bikiniju, tangice joj savršeno pristaju

Renata Lovrinčević Buljan upija zrake sunca na palubi, a usput reklamira svoji bikini. Savršeno joj pristaje i naglašava njenu savršenu figuru stoga su ju pratitelji obasipali komentarima
Poginuo pjevač iz BiH, oglasila se njegova shrvana supruga
Gradačac zavijen u crno

Poginuo pjevač iz BiH, oglasila se njegova shrvana supruga

Prema informacijama koje prenose tamošnji mediji, Samir Kujraković stradao je u prometnoj nesreći

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026