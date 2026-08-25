Thompson pokazao kako teku pripreme za koncert u Vukovaru

Marko Perković Thompson objavio je svojim društvenim mrežama fotografiju iz Vukovara na kojoj se vidi velebna pozornica na kojoj će Thompson zapjevati ove subote.

- Vidimo se u subotu u Vukovaru. Čuvajmo jedni druge - napisao je Thompson. Na dugoj fotografiji koju je pjevač objavio nalazi se silueta vojnika s dva podiguta prsta i nastpis 'Vukovar grad heroj'.

Zbog Thompsonovog koncerta, smještaj u Vukovaru praktički je nemoguće naći, a zbog dolaska velikog broja ljudi, Grad će uvesti posebnu regulaciju prometa na području Gospodarske zone, gdje će se koncert održati, i prilaznih cesta. Nakon što pokriju troškove organizacije, organizatori će ostatak dobiti namijeniti završetku Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i kampanji 'I ti si Vukovar' za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.