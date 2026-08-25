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KONCERT JE U SUBOTU

Za Thompsona u Vukovaru traži se krevet više, cijene šokiraju

Piše Dora Pek,
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Za Thompsona u Vukovaru traži se krevet više, cijene šokiraju
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Foto: Zvonimir Barisin
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U Vukovaru je smještaj pred koncert sve teže pronaći, a pojedini apartmani u okolici nude se za više od tisuću eura

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Za Thompsonov koncert u Vukovaru još se mogu kupiti ulaznice, ali oni koji nisu na vrijeme rezervirali smještaj sad imaju mnogo manje izbora. Marko Perković Thompson nastupit će u subotu, 29. kolovoza, u Vukovarskoj gospodarskoj zoni, pa smo provjerili što se nekoliko dana prije koncerta još nudi u Vukovaru i okolici.

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U kategoriji apartmana za dnevni najam u Vukovaru trenutačno nema nijednog oglasa. U cijeloj Vukovarsko-srijemskoj županiji pronašli smo samo jedan takav apartman, i to u Šarengradu, oko 30 kilometara od Vukovara. Apartman Sunstation prima do pet osoba, a noćenje se nudi za 65 eura. Vlasnik pritom navodi da cijena ovisi o broju gostiju. Iz oglasa se ne može vidjeti je li apartman slobodan baš u noći Thompsonova koncerta jer Njuškalo nema kalendar rezervacija.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom
Koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Još bliže Vukovaru, u Vučedolu, nalazi se Kuća za odmor i proslave Jelena. U njoj može prespavati čak 16 ljudi, raspoređenih u pet spavaćih soba. Cijenu vlasnik nije napisao, nego zainteresirane upućuje da mu se jave i provjere slobodan termin. Smještaj se može potražiti i u Slakovcima kod Starih Jankovaca. Ondje se iznajmljuje kuća za dvije do pet osoba. Na oglasu stoji 100 eura, ali vlasnik objašnjava da konačan iznos dogovara ovisno o tome koliko ljudi dolazi i koliko dugo ostaju. Nešto više oglasa pronašli smo prema Osijeku. U Osijeku Apartman Ivana za dvije osobe stoji 60 eura, dok se Apartman Katja, u kojem može boraviti do šest ljudi, nudi za 75 eura.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom
Foto: Zvonimir Barisin

Tko je spreman otići još dalje od Vukovara, u Đakovu može pronaći Apartman Gloria za 67 eura, a u Donjem Miholjcu studio apartman za dvije osobe za 40 eura. Na Bookingu se pritom pojavljuju i cijene koje potpuno odskaču. Kako su provjerili kolege s Dalmatinskog portala, Osijek Space Centar, apartman s dvije sobe i četiri kreveta, za taj se termin nudio za čak 3965 eura. Za City Osijek, apartman s dvije spavaće sobe, trebalo je izdvojiti 1191 euro.

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Dok se smještaj traži i desecima kilometara od grada, Vukovar se priprema za dolazak velikog broja ljudi. Grad će zbog koncerta uvesti posebnu regulaciju prometa na području Gospodarske zone i prilaznih cesta. Ulaznica za parter stoji 40 eura, a za Fan Pit 60 eura. Nakon što pokriju troškove organizacije, organizatori će ostatak dobiti namijeniti završetku Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i kampanji 'I ti si Vukovar' za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.

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