EVO ŠTO SPREMA

Thompson priredio iznenađenje za svoje fanove: 'Večeras u 19'

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: < 1 min
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Thompson večeras premijerno prikazuje 'Ravnotežu' snimljenu na zagrebačkom koncertu 5. srpnja. Hit s albuma 'Hodočasnik' osvaja fanove

Marko Perković Thompson svojim je obožavateljima najavio posebno glazbeno iznenađenje. Večeras u 19 sati na CMC TV-u, kao i na službenim YouTube i Facebook kanalima, premijerno će biti prikazana izvedba pjesme 'Ravnoteža', snimljena na zagrebačkom Hipodromu na koncertu 5. srpnja.

'Kada ide cijeli koncert?', 'Jedva čekam', 'Najbolja pjesma na albumu', 'Pjevaj sokole', 'Odlično', 'Prekrasna pjesma', samo su neki od komentara oduševljenih fanova ovog glazbenika.

Radi se o jednoj od omiljenih pjesama publike s aktualnog albuma 'Hodočasnik'. Tekst potpisuju Thompson i dugogodišnji suradnik Nenad Ninčević.

Na YouTubeu broji gotovo tri milijuna pregleda. U stihovima pjesme provlače se motivi domoljublja, ustrajnosti i otpora pritiscima, što je prepoznatljiv pečat Thompsonova stvaralaštva.

PROČITAJTE TEKST PJESME:

Vidim gdje god krenem prašina se digne
Uvijek neki glasnik prije mene stigne
Je l' to moje note ruše ravnotežu
Il' je problem što nas isti snovi vežu

Pjesmo moja golubice mira
Čini mi se nekad kad te sviram
Ko da s tobom u osinjak diram

Kad zapjevam partija mi sudi
Neka sudi, pjevat ćemo ljudi

Ne boj se rogova ni lažnih bogova
Što nam mogu lanjski snjegovi
Ne boj se tragova, ričućih lavova
Šta će crni oblak planini

Pucaj druže nisi ni zadnji ni prvi
U Bojnu Čavoglave rođenu u krvi
Žao mi što ne znaš koliko je sreće
Domovina kad ti venama poteče

