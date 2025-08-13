Thompson priredio iznenađenje za svoje fanove: 'Večeras u 19'

Marko Perković Thompson svojim je obožavateljima najavio posebno glazbeno iznenađenje. Večeras u 19 sati na CMC TV-u, kao i na službenim YouTube i Facebook kanalima, premijerno će biti prikazana izvedba pjesme 'Ravnoteža', snimljena na zagrebačkom Hipodromu na koncertu 5. srpnja.

'Kada ide cijeli koncert?', 'Jedva čekam', 'Najbolja pjesma na albumu', 'Pjevaj sokole', 'Odlično', 'Prekrasna pjesma', samo su neki od komentara oduševljenih fanova ovog glazbenika.

Radi se o jednoj od omiljenih pjesama publike s aktualnog albuma 'Hodočasnik'. Tekst potpisuju Thompson i dugogodišnji suradnik Nenad Ninčević.

Na YouTubeu broji gotovo tri milijuna pregleda. U stihovima pjesme provlače se motivi domoljublja, ustrajnosti i otpora pritiscima, što je prepoznatljiv pečat Thompsonova stvaralaštva.

PROČITAJTE TEKST PJESME:

Vidim gdje god krenem prašina se digne

Uvijek neki glasnik prije mene stigne

Je l' to moje note ruše ravnotežu

Il' je problem što nas isti snovi vežu

Pjesmo moja golubice mira

Čini mi se nekad kad te sviram

Ko da s tobom u osinjak diram

Kad zapjevam partija mi sudi

Neka sudi, pjevat ćemo ljudi

Ne boj se rogova ni lažnih bogova

Što nam mogu lanjski snjegovi

Ne boj se tragova, ričućih lavova

Šta će crni oblak planini

Pucaj druže nisi ni zadnji ni prvi

U Bojnu Čavoglave rođenu u krvi

Žao mi što ne znaš koliko je sreće

Domovina kad ti venama poteče