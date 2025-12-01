Obavijesti

MEDENI MJESEC

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Thompsonova nećakinja Lejdi raznježila fanove romantičnom snimkom: 'Jako ste lijep par'
Foto: Instagram

Thompsonova nećakinja Lejdi Perković Jarnec uživa u medenom mjesecu na Arubi sa suprugom Ivanom, a objavu je komentirala i Thompsonova supruga Sandra

Na egzotičnoj destinaciji, Lejdi Perković Jarnec, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, i njen suprug Ivan Jarnec uživaju u romantičnom medenom mjesecu. Dva i pol mjeseca nakon vjenčanja u Varaždinu, par je otputovao na egzotičnu Arubu, odakle Lejdi dijeli videe i fotografije sa svog putovanja.

Foto: Instagram/Lejdi Perković

Na snimkama, Lejdi u elegantnom bijelom kompletu s cvijetom u kosi i Ivan u ležernoj bijeloj košulji s kratkim hlačama izvode plesne figure, okrete i podizanja, a sve završava spektakularnim skokom u more.

- Kad ja želim plesati, a on ima drugačije planove - napisala je Lejdi uz objavu, a među komentarima se javila i Thompsonova supruga Sandra, koja je objavu popratila s tri srca.

IMAŠ ULAZNICU? Lejdi Perković se urnebesnom objavom obratila svima koji je mole za karte za Thompsona
Lejdi Perković se urnebesnom objavom obratila svima koji je mole za karte za Thompsona

