Thompsonova nećakinja Lejdi raznježila fanove romantičnom snimkom: 'Jako ste lijep par'

Na egzotičnoj destinaciji, Lejdi Perković Jarnec, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, i njen suprug Ivan Jarnec uživaju u romantičnom medenom mjesecu. Dva i pol mjeseca nakon vjenčanja u Varaždinu, par je otputovao na egzotičnu Arubu, odakle Lejdi dijeli videe i fotografije sa svog putovanja.

Foto: Instagram/Lejdi Perković

Na snimkama, Lejdi u elegantnom bijelom kompletu s cvijetom u kosi i Ivan u ležernoj bijeloj košulji s kratkim hlačama izvode plesne figure, okrete i podizanja, a sve završava spektakularnim skokom u more.

- Kad ja želim plesati, a on ima drugačije planove - napisala je Lejdi uz objavu, a među komentarima se javila i Thompsonova supruga Sandra, koja je objavu popratila s tri srca.