Lejdi Perković se urnebesnom objavom obratila svima koji je mole za karte za Thompsona
Thompsonova nećakinja Lejdi Perković na svom je Instagram profilu objavila smiješni video o tome što joj pratitelji šalju nakon što su se u rekordnom roku rasprodale sve ulaznice za Thompsonove koncerte

Lejdi Perković Jarnec, vizažistica i nećakinja Marka Perkovića Thompsona, ponovno je oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama, no ovoga puta duhovitim osvrtom na "slatke muke" koje su je snašle nakon što je njezin slavni ujak u utorak za manje od tri sata rasprodao sve ulaznice za koncerte u Zagrebu, Osijeku, Varaždinu i Zadru.

U videu, uz natpis: "Nakon rasprodanih Thompsonovih koncerata, oni ljudi koji vjeruju da imam tajnu zalihu karata za dijeljenje", Lejdi na šaljiv način prikazuje svoju reakciju na brojne upite. Objavu je popratila samo emotikonima koji plaču od smijeha 😅, jasno dajući do znanja kako se nosi s ovom neobičnom situacijom.

Komentari pratitelja dodatno su nasmijali.

- Ne možeš imati toliko viška koliko nas je izvisilo - napisao je netko.

Čak su se i ispod ove objave našli oni najuporniji koji su je u šali pitali: "Imaš koju kartu?" i "Znam da imaš bar 2 slučajno za mene".

Lejdi, koja je nedavno stala pred oltar s plesačem Ivanom Jarnecom na vjenčanju o kojem se dugo pričalo, poznata je po snažnoj podršci svom ujaku te često s ocem Draženom posjećuje njegove koncerte. Upravo zbog te bliskosti mnogi vjeruju da je ona prava adresa za nabavku dragocjenih ulaznica za koncerte u Osijeku, Varaždinu, Zadru i Zagrebu.

