Tia Jurčić i njen Kenny Smith uplovili su u bračnu luku, a sad imaju novi razlog za slavlje

Tia Jurčić (42) danas slavi rođendan, a posebna čestitka stigla je od supruga Kennyja Smitha (61), bivše NBA zvijezde i sportskog analitičara. Na društvenim je mrežama podijelio njihovu zajedničku fotografiju uz emotivne riječi.

- Vau, kakav mjesec! Sretan rođendan! Tamo gdje gracioznost susreće pamet, strast i ljubav. Nastavi biti ti i pomagati mi da budem bolji čovjek! Volim te - napisao je, a ona mu je poručila: 'Volim te, mužu. Zahvalna sam na tebi'.

- Gospodin i gospođa Smith - napisala je tada Tia koja se udala u raskošnoj bijeloj vjenčanici.

Prije Smitha bila je u braku s američkim košarkašem Chrisom Warrenom, s kojim ima sina Domenicka, a potom i s Mariom Mamićem, sinom Zdravka Mamića. Nakon razvoda od Mamića, vratila se u SAD.

Kenny Smith iza sebe također ima dva braka. S bivšom suprugom Dawn Reavis dobio je kćer Kaylu i sina K.J.-a, dok iz braka s bivšom manekenkom i glumicom Gwendolyn Osborne ima kćer Malloy i sina Londona.

Njihova veza je privukla pažnju javnosti u veljači 2024. godine, kada su se prvi put zajedno pojavili na jednom događaju povodom Super Bowla. Zaručili su se godinu kasnije. Kenny Smith je u Americi velika sportska zvijezda, poznat kao dvostruki NBA prvak s Houston Rocketsima i kao jedan od voditelja popularne emisije "Inside the NBA".