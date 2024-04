Tiago je skinuo prsten, a Tina se rasplakala pred stručnjacima: 'Nije mi rekao da mu je stalo!'

U novoj epizodi sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Danijela je odmah ujutro željela raščistiti zašto je Alan slagao da je vrištala na njega, a nakon poduljeg objašnjavanja, Alan je objasnio da ne zna zašto je to rekao, osim da je on to tako doživio. 'Nije bilo tako', naposljetku je priznao, a Danijela je komentirala da će joj teško biti napisati odluku o ostajanju u showu.

Foto: RTL

- S Alanom nemam sugovornika. Na lažima su odnosi gotovi. S kim da ja razgovaram ako me gledaš u oči i lažeš mi? Kako da gradim odnos? - zaključila je.

Nikolina i Anton izgradili su prijateljski odnos

Nikolini je ovaj tjedan bilo najteže napisati odluku, ali odlučila je slušati intuiciju. Komentirala je da je Antonov i njezin odnos svakim danom sve bolji, ali naravno na prijateljskoj bazi.

Foto: RTL

Anton je rekao kako je siguran u današnju odluku. Ana i Alen također su se spremali za ceremoniju, a Ana je bila jako ozbiljna.

Foto: RTL

- Jako je teško biti s nekom osobom koja je slaba, krhka… Morate paziti na svaku riječ ili ćete napraviti dar-mar, kolaps, kaos… Jako mi je bilo teško biti svoj kad moram razmišljati o svakoj riječi koju govorim pred njom da je ne bih povrijedio, a onda patimo i ja i ona - objasnio je Alen, a Ana mu je rekla kako ga zbog svega što je prošla s njim - doživljava kao glumca.

Foto: RTL

- Osjećam da sam ispala naivna jer sam povjerovala da bi mogao nešto drugačije - kroz suze je rekla Ana.

Jole i Karmen nisu zajedno proveli noć

Jole je prespavao u hotelu jer se posvađao s Karmen, koja je tražila da se razdvoje zato što njezin suprug burno reagirao pa se bojala za sigurnost.

- Niti sam je ikad pipnuo, niti išta. Znači, fin sam i kulturan prema njoj, govorim normalno, nego ona izmisli neku granicu zato što je najvjerojatnije nezadovoljna sama sobom - rekao je Jole i dodao da je upitno hoće li se išta dogoditi među njima.

Foto: RTL

U posjet su mu došli Marko, Anton i Filip, koji je komentirao kako misli da se Jole radije druži s njima nego sa suprugom. Jole je pričao da mu je bilo odlično na večeri, ali Marko nije baš bio oduševljen, a kad ga je pitao kako mu je s Karmen:

- Od prvog dana do danas - ništa se nije popravilo. Ona je divna žena, super izgleda za svoje godine, karakterna je, ali jednostavno, nismo na istoj valnoj duljini.

Tina je imala dobre namjere prema Tiagu koji je to krivo shvatio

Nikolinu su posjetile Renata, Tina i Karmen, koja im je prepričavala što se dogodilo između nje i Josipa. Bila je potresena zbog svađe i komentirala da je njezinu suprugu potrebna pomoć stručnjaka da bi naučio kontrolirati emocije.

Foto: RTL

- Takve odnose ne toleriram. Ako je agresija i jaki prelazak granica, to neću tolerirati - rekla je. Nikolina je pričala o Sanelinu posjetu, a Tina je priznala da je pogriješila jer se previše brine za Tiaga i shvaća da je postala osoba kakva njoj treba.

- Imala sam dobre namjere, ali on je to pogrešno shvatio. Toliko sam energije potrošila na njega, a meni treba ta energija. On to

sve doživljava jako negativno - rekla je Tina kojoj je bilo jako teško pa se rasplakala.

Foto: RTL

Prvi su pred stručnjake sjeli Marko i Mura, koja je istaknula kako joj je jako lijepo u vezi s Markom.

- Sretna sam što su nas spojili i vjerojatno su nas spojili zbog te različite energije - ja sam malo mirnija, on je aktivniji - rekla je Mura.

Foto: RTL

Marko je priznao kako je startao s rezervom, a kasnije je shvatio da su dosta slični. Mura je bila oduševljena što je Marko stariji od nje, povezujući starije muškarce s privrženošću, pouzdanošću i zaštitom. Oboje su napisali da ostaju i poljubili se za kraj.

Tamara i Filip odlučili su da ostaju dalje u eksperimentu

Stručnjake je zanimalo kakvu je promjenu Filip osjetio na sebi, a kakvu na Tamari. Filipu je bilo drago iznenaditi Tamaru s onoliko lijepih iznenađenja, ali ne misli da im se odnos previše promijenio. Stručnjaci su primijetili da je Filip postao nježniji i blaži, što Tamara nije.

Foto: RTL

- Sad da sam nešto blaži, nježniji, osjećajniji, sigurno nisam, nego sam onakav kakav jesam, ali sam pokazao tu stranu Tamari -

rekao je Filip. Oboje su jako dobro odradili zadatke, ali Tamara priznaje da se bojala kako će Filip reagirati na to. Stručnjaci su dali opasku Tamari da se prestane toliko prilagođavati Filipu i njegovu ponašanju.

- Prestala sam težiti tom višem odnosu - rekla je Tamara, a oboje su napisali da ostaju.

Foto: RTL

Tina se rasplakala pred stručnjacima

Kad su stigli Tina i Tiago, stručnjaci su primijetili da on ne nosi prsten, a on je objasnio da se osjeća kao da ne može biti svoj uz Tinu i da ga guši. Tina je to radila i u prošlim vezama te se odlučila malo povući i više se brinuti o sebi. Stručnjaci su pohvalili Tinu na njezinoj samosvjesnosti i poticali su je da kaže što želi od Tiaga u budućnosti.

Foto: RTL

Tina je kroz suze rekla kako želi da je štiti, poštuje jer ju je jako povrijedio kad joj je rekao da mu se gadi i da nikad ne bi bio s takvom ženom izvan ovoga showa. Tiago je objasnio da mu se nije zgadila kao osoba, nego samo u tom trenutku.

- Ne znam je li njemu stalo. Nije nikad rekao, a ja sam već na dvije ceremonije rekla da mi je stalo, a iz njegovih usta nisam to čula - rekla je Tina. Oboje su napisali da su ostaju - Tiago zbog njih, a Tina zbog sebe.

Foto: RTL

Stručnjaci su savjetovali Josipa da se više usredotoči na Renatu i manje se opterećuje filozofskim razmišljanjima dok Josip ima dojam da Renatu smetaju intelektualni ljudi poput njega. Stručnjaci su mu pokušali objasniti da se mora malo prilagoditi Renati, no on je istaknuo da se ne želi mijenjati ni zbog koga te otkrio da ga jako privlači kao žena.

Foto: RTL

Svi su primijetili da je Josip zaljubljen u Renatu dok je ona otpočetka jasno izražavala svoje prijateljske osjećaje, no oboje su napisali da ostaju.