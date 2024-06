Tiago o prekidu s Tinom: 'Ona je mene tražila seks utroje, ne ja nju! Nisam niti bio zaljubljen...'

Najviše me iznenađuje zašto je stvorila ovu lažnu priču kako bi me napala? Širiti glasine među kandidatima da me prikaže kao lažljivca ili stvarno prljavu osobu kada zna kako sam je svakodnevno tretirao u toj kući od prvog dana. Ona zna da se trudim stvoriti život u Hrvatskoj i da sam ovdje već šest godina - zašto lagati o nečemu tako ozbiljnom, rekao je Tiago za RTL. Naime, Tina i Tiago su prekinuli, a u showu 'Brak na prvu' kandidati su naveli da je navodno razlog njihovog prekida taj što je Tiago od Tine tražio seks utroje na njezin rođendan.

Tiago navodi da to nije istina, te da je situacija zapravo bila obrnuta.

- Bili smo u dnevnom boravku na njezin rođendan. Tina me pitala: 'Ako moja prijateljica želi, bi li pristao na trojac?' U šali i ekstrovert kakav jesam, rekao sam 'da' i bio vrlo ozbiljan, ali ubrzo sam se nasmiješio i rekao da se šalim jer to nikada nisam učinio i nikada mi ne bi palo na pamet učiniti nešto takvo, posebno dok sam u vezi - rekao je pa dodao:

- Njezina je prijateljica odmah shvatila i nasmijala se, ali istovremeno (kao i uvijek) Tina je povisila glas i dok smo se grlili na kauču, počela me gurati govoreći: 'Jesi li to vidjela?! Odlazi odavde!' I tako je od toga išlo prema gorem. Prava ludnica na koju nisam naviknut u životu.

Foto: Instagram

Nije mu jasno, kaže, zašto bi ona proširila tu priču među kandidatima showa.

- Zašto učiniti nešto takvo, znajući da će to ići na nacionalnu televiziju i da će to sigurno utjecati na moj imidž ovdje? Možda iz nesvjesne mržnje jer je također bila ozbiljno povrijeđena zbog mog brzog prekida na samom kraju ili iz čiste zloće, nema drugog objašnjenja - rekao je.

A je li nakon svega Tiago još uvijek zaljubljen u Tinu?

- Ne vjerujem da sam ikad bio, barem ne u posljednje vrijeme. Bio sam zaslijepljen najvjerojatnije bračnim životom u krevetu prije bračnih zavjeta u crkvi, tako da sam mogao shvatiti kako sve što sam učinio prije službenog sklapanja braka - nije najispravnija stvar. Ovo je bila moja najveća greška i, nažalost, imat će posljedice na njezin život i moj također. Ali živiš i učiš... Barem znam da sam bio iskren i sada moram upamtiti što sam naučio i sačuvati se za buduću ženu - zaključio je.

Foto: RTL