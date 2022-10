Tihana Harapin Zalepugin: Saša je i dalje u induciranoj komi, ali oporavlja se. Veliki je on borac

Modna agentica Tihana Harapin - Zalepugin ispričala je da je njezin suprug Saša Zalepugin i dalje u induciranoj komi, ali da joj liječnici kažu da se dobro oporavlja.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ja mu svakog dana sve pričam, svaki detalj i imam osjećaj kao da me čuje. Ja vjerujem u njegov oporavak, jer on je veliki borac, čovjek koji neće otići, koji me neće ostaviti samu - otkrila je Tihana za Jutarnji list.

Foto: Privatni album

Dodala je da je bez supruga sasvim sama te da joj nedostaje svake minute.

- Sama sam, ali i nisam sama jer su uz mene divni prijatelji koji me hrabre i tješe, kao i moje divne djevojke koje sam proteklih dana ponosno gledala na modnoj pisti zagrebačkog Velesajma. Iskreno, nisam znala bih li tamo otišla. Naravno, posao me ‘zvao‘, ja radi posla tamo i moram biti, ali pitala sam se kako da odem u trenucima kada se osjećam kao da mi se srušio cijeli svijet skupa sa Sašom koji se srušio prošle nedjelje ujutro i kojeg sam tako našla na podu naše spavaće sobe - ispričala je.

Ponovila je kako joj baš ništa prije tjedan dana nije slutilo da će televizijska legenda sada biti u bolnici.

- On je u subotu bio sa svojim dečkima u Charlieju na kavi, potom je otišao na plac i donio namirnice za nedjeljni ručak, koji, međutim, nikada nismo skuhali. No, ja duboko vjerujem da ćemo, čim se on oporavi, još mnogo ručkova zajedno kuhati - rekla je Tihana.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Podsjetimo, legendarni TV voditelj i urednik je u nedjelju, 16. listopada doživio moždani udar te je zbog toga stavljen u induciranu komu. Tihana je na svom Facebooku profilu, prije tog nesretnog trenutka, pokazala kako on zapravo vodi jedan vrlo aktivan život.

- Moj Saša sa 91. pliva, vozi, kuha, surfa internetom - znam neke koji već s 25 godina kukaju kako im je teško, a nisu bolesni - on je i moja inspiracija - napisala je uz video na kojem Saša pliva.

Najčitaniji članci