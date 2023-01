Tihana je danas položila Sašinu urnu: 'Jedva sam se odvojila od njega. Sama sam sve riješila...'

Danas sam položila urnu. Čekala sam neke pozive koji nisu došli pa sam sama to lijepo riješila. Jedva sam se odvojila od Saše. Ah, kako sam? Moram ići dalje. Moram proživjeti ono što mi je namijenjeno i biti na neki način nastavak naše veze i braka. Želim da on bude ponosan na mene i sve što napravim. Ako me gleda odnekud želim da je sretan, zadovoljan i ponosan kako nastavljam život, rekla nam Tihana Harapin Zalepugin.

Kako kaže, želi da se ljudi sjećaju njezinog Saše onakvog kakav je bio.

- Dobar, plemenit, skroman i pošten - dodala je.

Naš zauvijek dom, napisala je Tihana na društvenoj mreži Facebook uz fotografiju Sašina posljednjeg počivališta.

Još početkom godine Tihana nam je pričala kako svoga Sašu još nije pokopala.

Urna s pepelom njezina supruga stajala je kod nje doma, na Sašinu radnom stolu. Poslagala je oko nje sve telegrame, izraze sućuti. Tako je, pričala nam je ranije, Saša i dalje bio s njom. Napravila je i oltarić na kojemu zapali svijeću.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Ne treba se bojati niti zazirati od toga. Istina, jako je osjetljivo, ali čekala sam da se netko javi, jer sam željela da Saša bude pokopan u Aleji velikana. Ostavila sam prostor nekim institucijama da se ponude za rješenje grobnog mjesta - rekla nam je ranije Tihana Harapin Zalepugin.

