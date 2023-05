Tihana Zalepugin: Letovci su me podsjetili na Sašu. Struka je bila ljubomorna, a u narodu je živio!

Otkad ga nema dodijeljena su mnoga medijska priznanja. Niti jedan žiri nije se sjetio njegovog imena, rekla nam je modna agentica Tihana Harapin Zalepugin (71) nakon što ju je situacija s dodjelom bodova našim predstavnicima na Eurosongu asocirala na njenog pokojnog supruga, Sašu Zalepugina.

Let 3 je na Eurosongu dobio svega 11 bodova od stručnog žirija, a Tihanu je to asociralo na njezinog Sašu te je otkrila što ju je to najviše rastužilo.

- Prvo me rastužuje što televizija nije napravila komemoraciju. Očekivala sam da će se netko sjetiti da je otišao, a da je svašta napravio. Bio je urednik, osmislio je razne emisije, podizao je gledanost pa sam očekivala da će ga netko negdje spomenuti - govori nam Tihana kroz šapat, a već trenutak kasnije se ispričava što tiho priča.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Otkriva nam da se trenutačno nalazi u autobusu te da ide na Mirogoj svome Saši.

- Mislim da ga je u struci cijeli njegov život pratila ljubomora, ali bio je svjestan toga - priznaje nam.

Naše Letovce na glazbenom natjecanju je prepoznala publika. Riječki dečki su od 'naroda' dobili velikih 112 bodova, a Tihana nam kaže da je i to povezala sa Sašom.

- Na ulici je uvijek doživljavao divne susrete. Na placu su mu često znali reći: 'Mi smo odrasli uz vas!'. To se sada prenijelo na mene. Ljudi me srdačno pozdravljaju, pitaju kako sam. Ljudi me gotovo svakodnevno podsjete koliko je Saša velik u srcima naroda te da u njima živi - rekla je.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL.

Otkrila nam je Tihana i kako se osjeća nekoliko mjeseci nakon gubitka voljenog supruga.

- Ah, čujte, moram biti dobro. Rekla mi je prijateljica da mi se divi koliko imam duha i snage. Samo želim da je Saša ponosan na mene. Znam da nisam osamljena u svojoj tuzi. Svjesna sam i da ima puno ljudi koji su tužni i koji nemaju nešto. Znam da moja tuga nije najveća, razumijem i druge ljude. Bila bih sretna kada bi se samo netko od ljudi mogao poistovjetiti sa mojom tuzi, ali i snagom - zaključila nam je emotivno Tihana za kraj.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL/Instagram

Prisjetimo se, Saša Zalepugin umro je 26. studenog 2022. u 92. godini. Legendarni televizijski voditelj preminuo je od posljedica moždanog udara koji je doživio u nedjelju, 16. listopada, u svom domu u Zagrebu.

