Tihana Zalepugin u nevjerici nam otkriva: 'Šalju račune na Sašino ime, a sve sam otkazala'

Tihana Harapin Zalepugin u petak, 13. siječnja, u vječno počivalište položila je urnu neprežaljenog supruga Saše Zalepugina. Od sprovoda legendarnog voditelja prošlo je nešto više od mjesec dana. No, mukama nije kraj. Prije tri dana Tihani su došli računi na ime pokojnog muža.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ne znam, možda ne znaju da ga više nema pa šalju račune. Možda - kaže nam Tihana i nastavlja:

- Nemam više komentara na nečije postupke. Jučer su došli virmani za sljedećih šest mjeseci da Saša plaća pretplatu, pa si možete mislit. Ljudi komentiraju da i njima dolaze računi za mobitel, ali ovo su računi njegove kuće, Aninog mobitela. Ja sam sve otkazala što sam mogla.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL/Instagram

Podsjetimo, još početkom godine Tihana nam je pričala kako Sašu još nije pokopala. Ipak, nedavno je skupila snage i za to.

- Položila sam urnu. Čekala sam neke pozive koji nisu došli pa sam sama to lijepo riješila. Jedva sam se odvojila od Saše. Ah, kako sam? Moram ići dalje. Moram proživjeti ono što mi je namijenjeno i biti na neki način nastavak naše veze i braka. Želim da on bude ponosan na mene i sve što napravim. Ako me gleda odnekud želim da je sretan, zadovoljan i ponosan kako nastavljam život - rekla nam je i dodala da želi da se ljudi sjećaju njezinog Saše onakvog kakav je bio.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Dobar, plemenit, skroman i pošten - istaknula je.

Na društvenim mrežama objavila je fotografiju Sašina posljednjeg počivališta i napisala 'Naš dom zauvijek'.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Najčitaniji članci