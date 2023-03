Tihomir iz showa 'Brak na prvu' progovorio o Manueli: Pokušali smo završiti kao ljudi, gotovo je

Sudionik 'Braka na prvu', Tihomir Tomašić (50) progovorio je za RTL o svom iskustvu u showu, braku s Manuelom, ali i o tome ljubi li nakon emisije. Tihomir je rekao kako bi se u show ponovno prijavio, bez obzira na to što nije pronašao ljubav.

Tihomir je rekao kako mu je žao što više nije u dobrim odnosima s Manuelom.

- Krenulo je od jednog trenutka prema dolje. Pokušali smo to završiti kao ljudi, ali za mene je, kako sam joj rekao, stvar gotova. Vani je drugi život, bilo bi mi drago da smo bili ostali prijatelji. Od posljednjeg reuniona se više nismo viđali, nismo se niti dopisivali. Nisam shvatio da smo u lošim odnosima, ali izgubiš se, kao i s drugim ljudima. No, nismo bili na ratnoj nozi. Po prirodi sam takav da sa svima pokušavam imati prijateljski odnos, ne volim svađe, a pogotovo ne s osobom s kojom sam sve to intenzivno doživio. Ipak smo bili muž i žena i nisam mislio da ćemo tako završiti - rekao je.

Foto: RTL

Tomašić je izjavio da još uvijek vjeruje u ljubav, iako je njegov odnos s Manuelom završio.

- Vjera u ljubav nikada nije prestala, ali to ima veze sa mnom kao osobom koja nikada ne zatvara vrata. Baš nikome. Nakon toga što se dogodilo i kako smo izašli, bilo je jasno da se ta ljubav neće dogoditi - rekao je, a onda objasnio zašto je njihov odnos krenuo nizbrdo.

Foto: RTL

- Prvi taj krah je bio kada je ona rekla da izlazi. Večer prije nego smo bili kod eksperta. Rekla mi je da ne vidi smisao, da tu nema ljubavi i nije mi bilo jasno, odnosno iznenadilo me može li se ta ljubav dogoditi. Zaključio sam da kroz taj pritisak showa, da je u tom trenutku to bilo previše za nju. Rekao sam joj da stane i pričeka, međutim, ona je drugi dan ipak rekla da će razmisliti, ali tu se dogodio prvi krah - otkrio je Tihomir.

Foto: RTL

Prije showa, Tihomir je rekao kako se ne slaže s onim da se različitosti privlače, a sada je rekao kako iza toga i dalje stoji te još uvijek smatra da treba tražiti sličnosti jer s osobom treba prvenstveno biti najbolji prijatelj.

- S najboljim prijateljem želiš sve raditi, smijati se i pričati - dodao je.

Za kraj intervjua, Tomašić je izjavio da show za njega nije loše iskustvo, već baš suprotno, jedno predivno iskustvo u kojem je pronašao sebe.

Najčitaniji članci