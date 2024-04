Tihomir Pop Asanović: 'Sinatra je mislio da sviramo vojni marš'

Imam osjećaj kao da se nisam ni okrenuo, a već sam 60 godina na sceni. Meni je prošlo brzo, a brojka je respektabilna. Moram to nekako obilježiti, priča nam Tihomir Pop Asanović (76), jedan od najboljih orguljaša ovih prostora. I obilježit će, sljedeći ponedjeljak, 6. svibnja, koncertom u zagrebačkom Petom kupeu. Na koncertu će imati i goste, a to su Vlatko Stefanovski, Rambo Amadeus, Josip Boček, Dragi Jelić, Jani Moder, Stela Šmit i Jovan Maljoković. Svi oni s kojima je surađivao tijekom duge karijere, no nisu to svi, neki nisu mogli doći. Proslavio se Pop u grupama Septembar i Time, a njegovi najbolji albumi su “Majko Zemljo” iz 1974. i “Pop” iz 1976. godine.

Foto: sandra simunovic/pixsell

- Svirat ćemo presjek cijele karijere, sve ćemo obraditi. Bit će tu i nove pjesme koje sam napravio - otkriva nam Pop.

Njega će pratiti Amir Gwirtzman, Davor Črnigoj, Martin Šac, Antun Profeta te Ruben i Filip Horvat. Nedavno nam je u Skoplju pokazao zgradu u kojoj je sve počelo, njegov prvi nastup, prije 60 godina, a on je imao nepunih 16...

Sve je, zapravo, počelo slučajno. Želio je upisati glazbenu školu, a kad se on prijavio, slobodno je bilo mjesto samo na orguljama. Nije mu smetalo, primio se orgulja, a pokazalo je vrijeme, bila je to dobra odluka. Zaslužno je to i za njegov nadimak Pop.

- A gdje sam u to doba u Skoplju mogao vježbati svirati orgulje nego u crkvi. I tako sam ja svaki dan išao u crkvu, a u to doba dječja je mašta radila sto na sat. Ubrzo sam postao Pop - rekao nam je Asanović.

Sa 16 godina nastupao je s plesnim orkestrom RTV-a Skoplje. Čim je navršio 18, otišao je u Njemačku. Svirao je tamo s grupom Montenegro Five.

Zagreb: Presnimke fotografija Popa Asanovića | Foto: Privatna arhiva

- U ulici je bilo mnogo kafića, a puno nas s ovih prostora sviralo je tamo. Imali smo gažu u jednom klubu, a vrlo blizu je gotovo svake večeri nastupao Oliver Dragojević. Tamo smo se upoznali - prisjeća se Asanović.

U europskom vrhu

Vratio se u tadašnju Jugoslaviju vrlo brzo. S bendom The Generals nastupio je u Adriatic Showu, a istovremeno je svirao s Boškom Petrovićem po jazz festivalima, nakon kojih je proglašen četvrtim najboljim jazz orguljašem u Europi.

- Uz Boška sam svirao s najboljim svjetskim muzičarima. Primjerice, upoznao sam se tako i s velikim Dizzyjem Gillespiejem, što je bila velika stvar. Boško je moju generaciju odškolovao i naučio - rekao je Pop.

The Generals se raspao 1971., a Pop tad prelazi u grupu Time. U njoj su već bili Dado Topić, Ratko Divjak, Vedran Božić, Mario Mavrin i Brane Lambert Živković.

- Mihaljek je okupio sjajne muzičare, svi smo bili vrhunski, bio je užitak raditi. Svi su govorili kako je to super grupa, po znanju muzičara, ali imali smo premalo hitova, zato smo se brzo raspali.

Zagreb: Presnimke fotografija Popa Asanovića | Foto: Privatna arhiva

Ubrzo ga je Janez Bončić pozvao u September, u kojemu su bili Petar Ugrin, Čarli Novak, Braco Doblekar i Ratko Divjak. Svoj prvi album izdao je 1974. godine, bio je to slavni "Majko Zemljo", na kojemu su pjevali Josipa Lisac, Nada Žgur, Doca Marolt, Dado Topić i Janez Bončina.

- Taj se album prodao u gotovo 250.000 primjeraka - kaže Pop.

Svirao je s mnogim glazbenicima, primjerice s Mišom Kovačem na albumu "Mi smo se voljeli", a i s Josipom Lisac na "Dnevniku jedne ljubavi". Nizom koncerata Josipa je obilježila lani 50 godina od izdavanja albuma, ali neke se nije sjetila spomenuti... "Malo ljudi zna da je željela raditi baš s 'Tajmovcima', a danas se to nigdje ne ističe. Bile su tu i brojne turneje.

Zagreb: Presnimke fotografija Popa Asanovića | Foto: Privatna arhiva

- Uh, koliko se tad sviralo. Najbolje su bile turneje po Rusiji, one bi trajalo po nekoliko mjeseci, a u nekom smo gradovima imali i dva koncerta na dan. Svi su išli tamo, Tereza, Kićo Slabinac... Jako su dobro plaćali, vraćali smo se s koferom novca.

Upoznao je i družio se sa svjetskim glazbenicima. Među njima su najbolji dojam ostavili Frank Zappa i Ray Charles.

- Zappa je u Zagrebu imao koncert 1975. godine, tad smo se upoznali. Družili smo se i onda je mene i Dražena Vrdoljaka pozvao da idemo s njim na koncert u Veronu. Tamo smo bili nekoliko dana, družili se, zabavljali. Sigurno je bio jedan od najljubaznijih ljudi koje sam upoznao - prisjetio se Pop.

Svjetski muzičari

S Rayom Charlesom upoznao se zbog svojih orgulja Hammond. Veliki je glazbenik baš njih trebao, a Pop ih je imao.

Zagreb: Presnimke fotografija Popa Asanovića | Foto: Privatna arhiva

- Družili smo se četiri dana, u Zagrebu, Beogradu i Ljubljani. Ja sam mu orgulje postavio na pozornicu, a on je rekao da sjednem za klavir i onda smo počeli svirati. Bila je to za mene velika čast - s ponosom priča Asanović.

Bilo je tu još susreta s muzičarima, neke baš i nije najbolje "iskoristio".

- U Concordeu sam letio s Michaelom Jacksonom za Pariz, ali tad nije bilo mobitela, nemam tu fotografiju. Supruga i ja smo imali mjesta 7a i 7b, a na mjestima broj 8 iza nas sjedio je Michael Jackson sa svojom djecom. Bilo je to 1996. godine, pa kad sam mu rekao da smo iz Hrvatske, rekao je da nikad nije čuo za našu zemlju. Bilo mu je drago kad sam mu rekao da sam muzičar, a i da sam upoznao njegova producenta Quincyja Jonesa - rekao je Pop pa nastavio:

Zagreb: Presnimke fotografija Popa Asanovića | Foto: Privatna arhiva

- On je među najvećima. Strašno puno se razumije u muziku, sve ima u malom prstu. Družili smo se dva dana. On me zvao i da idem na neku turneju s njim na nekoliko dana, ali nije mi se to tad dalo i odbio sam. Danas mi je žao zbog toga.

Krenuo u biznis

Sedamdesetih i osamdesetih godina okreće se biznisu. U New Yorku je imao dućan s glazbenom opremom. Bilo je dosta ekipe s ovih prostora, puno su se družili. Tako je jednom prilikom upoznao i velikog Franka Sinatru.

- Restoran je bio na križanju Treće avenije i 44. ulice. Nije u njega mogao ući bilo tko, ali jedan prijatelj Amerikanac i ja bili smo vješti u tim stvarima pa smo uspjeli. Bio je to kultni restoran, okupljalište poznatih. Gotovo svakodnevno je tamo bio Al Pacino, a jednom prilikom, kad sam tamo bio s prijateljem, navratili su Frank Sinatra i Gregory Peck. Kad je čuo da sam iz tadašnje Jugoslavije, pitao me odmah za Tita, kako je i što se događa s njim. Onda je pitao kakvu mi glazbu u Jugoslaviji sviramo, jesu li to vojni marševi. Odgovorio sam mu da najviše sviramo njegove pjesme, a Peck mu je rekao: 'E sad si dobio svoje' i nasmijao se. Onda mi je Sinatra poručio da pozdravim predsjednika - opisao je susret s velikim pjevačem Asanović.

Zagreb: Presnimke fotografija Popa Asanovića | Foto: Privatna arhiva

Nakon američke epizode Pop i supruga Mirjana okrenuli su se novom biznisu, mramoru. Išlo im je sjajno, a muzika, odnosno nastupi, bili su sve dalje od Asanovića. Dugo je ta pauza trajala, gotovo četrdeset godina. Album "Povratak prvoj ljubavi" objavio je 2019. godine. Pauzi je došao kraj.

'Kum funka'

- A tko će me nagovoriti nego žena, Mirjana je za sve 'kriva' - našalio se Pop.

U naponu snage prozvali su ga "kumom funka", i danas ne bježi od toga. Najbolje će se to čuti sljedećeg ponedjeljka u Petom kupeu.

- Gosti su sjajni muzičari, bit će to odlična večer - najavio je Tihomir Pop Asanović.