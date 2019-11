Tijelo glumca iz Seinfelda jeli strvinari, truplo ležalo danima

Nestanak glumca Charlesa Levina ljetos je prijavio njegov sin, a policija je tjedan dana kasnije našla Levinovo tijelo na neprohodnom, zabačenom terenu. Locirali su i Levinov automobil te leš njegovog psa, a Daily Mail donosi nove detalje tragedije.

Foto: YouTube/Twitter

Britanski medij piše kako je Levinovo tijelo bilo u lošem stanju, a leš su djelomično pojeli strvinari. Policija smatra kako se glumac izgubio na opasnom, brdskom terenu pokušavajući si skratiti put te je na kraju završio u provaliji. Nakon što se Charles početkom srpnja nekoliko dana nije javljao obitelji, potražili su pomoć policije, a tijelo su pronašli na području Oregona i to zahvaljujući lociranom signalu mobitela koji je suzio prostor kojeg su pretraživali.

Levin je sporedne uloge igrao u mnogim popularnim TV serijama kao što su 'Seinfeld', 'Zlatne djevojke', 'Alice' i 'Njujorški plavci', a imao je epizodne uloge i u nekoliko filmova kao što su 'Annie Hall', 'The Golden Child' i ''This Is Spinal Tap''.

Foto: YouTube/Twitter

Charles je imao 70 godina, a od svog kućnog ljubimca s kojim su ga i pronašli nije se nikad odvajao, kažu oni koji su poznavali glumca privatno.

