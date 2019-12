Tim Roth operiran u Zagrebu: 'Prvi put vidim na lijevo oko'

Britanski glumac Tim Roth (58) poznat po ulogama u kultnim filmovima Quentina Tarantina (56), ali i hit seriji 'Laži me', doletio je nakon šestomjesečnog snimanja nove dramske serije iz Liverpoola u Zagreb kako bi se, kaže, zauvijek riješio problema s vidom.

Roth je viđen 10. prosinca u Hotelu Esplanade kako čita poruke na mobitelu. Glumac prvi put u 40 godina vidi čitati bez potrebe za naočalama jer je samo dan ranije operiran u zagrebačkoj Klinici Svjetlost.

Foto: Večernji list

Profesor Gabrić i njegov tim operirali su Rotha i njegovu suprugu Nikki te im ugradili najnoviju generaciju multifokalnih leća s proširenim fokusom. Oboje su već nekoliko sati nakon operativnog zahvata vidjeli dobro i uživali u Zagrebačkom adventu.

Foto: Promo

- Cijeli život sam vjerovao da mi je lijevo oko slabovidno, dapače mislio sam da vidim manje od 30% na njega... Bio sam kod mnogih liječnika u Kaliforniji i Engleskoj koji su me uvjeravali da nema nade za to oko, nakon dva sata provedenih u Svjetlosti ja prvi puta u životu vidim na to oko - kaže glumac.

Foto: Promo

Osim Rotha, u klinici su se operirali i Armande Assante koji je svoje iskustvo podijelio s glumcima Francom Nerom i Cassandrom Gavom, a oni su pak to podijelili s Ivanom Trump i Timom Rothom.

Foto: Promo

POGLEDAJTE VIDEO: