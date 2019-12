Tim Roth stigao je u Hrvatsku pa se opustio uz vino i mobitel

Još jedna holivudska 'faca' došla je u Lijepu Našu. Riječ je o glumcu Timu Rothu (58) koji je posjetio Zagreb, piše Večernji list. Njega trenutačno publika gleda u seriji 'Laži mi', a uhvatio ga je objektiv obožavateljice dok je surfao internetom na mobitelu i opuštao se uz čašu vina u zagrebačkoj Esplanadi.

Foto: Večernji list

Iako nije otkrio zašto je u Zagrebu, mnogi su se šalili da je došao na utakmicu između Dinama i Manchester Cityja. Glumac kojeg je obilježila uloga Gospodina Narančastog u Tarantinovom filmu 'Psi iz rezervoara', kako Večernji doznaje, već je cijeli dan u Zagrebu.

- Prije nekoliko godina trebao sam snimati u Dubrovniku. Došao sam tamo s djevojkom, snimanje je propalo, a mi smo imali jedan od najboljih godišnjih odmora ikad. Pamtim i dobru atmosferu na snimanju u Zagrebu, gdje smo radili film 'Rosencrantz i Guildenstern su mrtvi'. Gary Oldman i ja vozili smo u onim plavim tramvajima i baš nam je bilo zabavno. Nažalost, za manje od godinu dana počeo je rat kod vas - rekao je glumac tijekom nenajavljenog gostovanja na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu gdje je opisao i susret s Quentinom Tarantinom (56) uoči uloge u 'Psima'.

- Nikad nisam bio obožavatelj audicija i uvijek sam ih izbjegavao. Quentin mi je poslao scenarij za 'Pse iz rezervoara' i čitajući ga odmah sam se oduševio. Kazao mi je kako mi je namijenio ulogu Gospodina Narančastog, a meni na prvu to baš nije sjelo. Pa ja sam Britanac koji je morao glumiti Amerikanca koji glumi policajca koji glumi lopova! - otkrio je.

Foto: Paolo Diletto/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- Pozvao me da s Harveyem Keitelom odglumim scenu iz filma kao probu, no rekao sam mu samo: 'Znaš tko sam, pogledaj moje uloge, ako me želiš, tu sam'. Onda smo kod mene popili nekoliko piva i Tarantino mi je rekao da imam ulogu - dodao je Roth.

