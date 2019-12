Tim Roth: 'Vi Hrvati ste ludi, supruga i ja dolazimo na ljeto'

Želim razgovor s Timom Rothom (58), rekao mi je urednik odmah nakon što sam se ušetala u redakciju. Zovem taksi i brzinski spremam pitanja. Imam dvadesetak minuta pripremiti intervju koji se vjerojatno neće dogoditi.

Šanse da naletim na njega i bude raspoložen za razgovor gotovo se graniče s nulom. Odmah su me upozorili. Ulazim u hotel i zaustavljam svakog čovjeka koji se nalazio u predvorju. “Jeste li možda vidjeli Tima Rotha?” Bezuspješno. I prvi. I drugi. I treći put. Ok, sjest ću na kavu u lobbyju hotela i možda ga uhvatim kako izlazi iz hotela, pomislila sam. Kad ono, za prvim stolom sjedi on. Tim Roth. Onaj glumac kojega sam gledala u kultnim filmovima Quentina Tarantina (56) sjedi nekoliko metara od mene.

Foto: Paolo Diletto/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Prilazim stolu za kojim sjedi sa suprugom Nikki i kažem: “Dobar dan, oprostite na smetnji. Radim u medijskoj kući 24sata i htjela bih vas zamoliti za jedan intervju”, rekla sam mu i prije nego što je odgovorio, odmah sam ga “presjekla”. “Novinarka sam na početku karijere i intervju s vama bi mi bio dobra odskočna daska.” Pogledao je suprugu, dobio dozvolu i rekao: “Nema problema, sjednite”.

- U metropolu sam došao prije dva dana u pratnji supruge. Već sam dolazio u vašu predivnu zemlju. Točnije, u Zagreb. Ako me pamćenje dobro služi, prvi put sam došao u Hrvatsku krajem osamdesetih. Točno godinu prije nego što je počeo rat. Snimao sam film ‘Rosencrantz & Guildenstern Are Dead’ s Garyjem Oldmanom i Richardom Dreyfussom u glavnim ulogama - rekao nam je Tim pa nastavio s pričom...

Foto: Tonia Malić/24sata

Iako je navikao na dobre restorane i kvalitetnu hranu, Tim nije krio oduševljenje kad je riječ o hrvatskim specijalitetima. Na pitanje kako mu se sviđa naša, domaća kuhinja, Roth se odjednom ustao i odšetao. Prvo sam se zbunila pa mi je njegova supruga objasnila o čemu je riječ. Vratio se nakon nekoliko minuta s osmijehom na licu i letkom u ruci te rekao:

- Oprostite, išao sam do sobe. Ovaj letak sam sačuvao, ali mi je ostao u drugoj torbi. Morao sam otići po njega jer je to jedan od najboljih restorana u kojima sam jeo. Konoba Dida. Riba je bila izvrsna i definitivno se vraćamo. Ako treba, doći ćemo samo zbog tako dobre ribe - našalio se Tim, a njegova supruga Nikka također nije krila oduševljenje hrvatskim specijalitetima. Nakon što je pohvalio domaću hranu, nas je zanimalo što misli o Hrvatima kao ljudima.

Foto: Dave Bedrosian/DPA/PIXSELL

- Vi ste skroz lud narod. U pozitivnom smislu, naravno. Srdačni ste, ljubazni i jako duhoviti. Nikad nisam imao neko negativno iskustvo i sviđa mi se ta toplina kod vaših ljudi koja se ne susreće često - rekao nam je britanski glumac. Zbog obaveza u poliklinici nije stigao prošetati se centrom Zagreba niti vidjeti zagrebački Advent, ali je otkrio kako će idućom prilikom svakako to učiniti. Iako ljeto još nije na vidiku, Tim već ima planove. Na pitanje hoćete li na ljeto posjetiti hrvatske otoke, glumac je odgovorio s osmijehom na licu.

- Nećete vjerovati, ali nekoliko minuta prije nego što ste došli, sa suprugom sam pričao o ljetovanju. Obožavamo ljetovanje, more i otoke, te svakako planiramo posjetiti vaše gradove na jadranskoj obali. Prijatelji i kolege imaju divna iskustva te su nam već dali preporuke - otkrio nam je Roth. Svjetsku slavu stekao je ulogama u Tarantinovim filmovima “Reservoir Dogs” i “Pakleni šund”, koji je osvojio nagrade Zlatni globus i Oscar za najbolji originalni scenarij. Za jednog od najpoznatijih redatelja i producenata ima samo riječi hvale: “On je super tip”.

Foto: Promo

- Nikad nisam bio obožavatelj audicija i uvijek sam ih izbjegavao. Quentin mi je poslao scenarij za ‘Pse iz rezervoara’ i čitajući ga odmah sam se oduševio. Rekao mi je kako mi je namijenio ulogu Gospodina Narančastog, a meni na prvu to baš nije sjelo. Pa ja sam Britanac koji je morao glumiti Amerikanca koji glumi policajca koji glumi lopova. Pozvao me da s Harveyem Keitelom odglumim scenu iz filma kao probu, no rekao sam mu samo: ‘Znaš tko sam, pogledaj moje uloge, ako me želiš, tu sam’. Onda smo kod mene popili nekoliko piva i Tarantino mi je rekao da imam ulogu - otkrio je u jednom od razgovora svoj odnos s Tarantinom. Za kraj smo ga pitali za jednu fotografiju, a on nam je s osmijehom na licu odgovorio: “Samo ako moja ‘šefica’ dopusti”.

Foto: Promo U Zagreb je došao prije dva dana kako bi ugradio najnoviju generaciju multifokalnih leća s proširenim fokusom. Nahvalio je kliniku Svjetlost na čelu s dr. Nikicom Gabrićem. - Godinama imam problema s vidom. S obzirom na jako dobre preporuke, odlučio sam to napraviti u Hrvatskoj. Sad su svi problemi riješeni. Oduševljen sam.

POGLEDAJTE VIDEO: