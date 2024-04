Tim Sydney Sweeney reagirao na kritike producentice: 'Tužno je da žena napada drugu ženu'

Holivudska producentica Carol Baum privukla je pozornost javnosti nakon što je kritizirala glumicu Sydney Sweeney (26). Producentica je rekla kako Sydney nije lijepa i da ne zna glumiti te da joj nije jasno zašto je danas toliko tražena. Sada se oglasio predstavnik Sydney Sweeney te kritizirao komentar producentice, prenosi Page Six.

- Koliko je tužno da žena, koja je na poziciji da podijeli svoju stručnost i iskustvo, odluči napasti drugu ženu. Ako je to ono što je naučila tijekom desetljeća u industriji i ako osjeća da je to prigodno za učiti svoje studente, to je sramotno - rekao je.

Nakon komentara od strane Sydneyjinog tima se ponovno oglasila Carol te rekla kako joj je žao što je izrekla ružne stvari o glumici. Istaknula je za TMZ kako nije trebala reći da Sweeney nije lijepa i da ne zna glumiti. Dodala je i da 'pričanje s*anja o glumcima nije njezin stil'.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Podsjetimo, producentica filmova 'Father of the Bride' i 'Shining Through' je gostovala na prikazivanju svog filma 'Dead Ringers' iz 1988. godine. Tamo je javno kritizirala Sydney.

- Postoji glumica koju sad svi vole, Sydney Sweeney. Ja ne shvaćam Sydney. Gledala sam njezin film u avionu jer sam ga htjela pogledati. Htjela sam znati tko je ona i zašto svi pričaju o njoj - rekla je pa dodala da je film bio 'negledljiv'. Ispričala je i da je svoje studente upitala zašto im je Sweeney toliko dobra.

- Rekla sam svom razredu, objasnite mi ovu curu. Nije lijepa, ne zna glumiti. Zašto je toliko tražena? - ispričala je. Njezina se izjava našla na meti negativnih komentara te su brojni stali na stranu mlade glumice.