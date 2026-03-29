Tin i Dina Jedvaj čekaju bebu!

Nogometaš Tin Jedvaj i njegova supruga Dina Dragija očekuju prvo dijete, sina kojemu će dati ime Nik.

- Naš najveći blagoslov, beba Nik. Nadamo se da ćemo novim generacijama ostaviti bolji svijet - napisala je Dina uz niz od 18 pažljivo odabranih fotografija i videa.

Osim modnih fotografija, pratitelji su mogli vidjeti tortu ukrašenu medvjedićem i kockicama na kojoj je ispisano ime 'Nik', malene Vans tenisice te komplet od organskog pamuka spreman za prve dane. Među komentarima su se odmah zaredale čestitke prijatelja i pratitelja.

Tin i Dina vjenčali su se 11. lipnja 2022. godine u baroknoj župnoj crkvi sv. Nikole u Varaždinu. Emotivnom crkvenom obredu posebnu je notu dala pjevačica Zsa Zsa, čija je izvedba dodatno uveličala trenutak sklapanja zavjeta. Nakon što su pred obitelji i prijateljima postali supružnici, slavlje se preselilo izvan gradske vreve, u idilično okruženje Kas Event & Club Centra. Smješten usred prekrasnog zelenog perivoja iz 19. stoljeća, ovaj ekskluzivni prostor pružio je savršenu kulisu za proslavu koja se nastavila do dugo u noć.

storyeditor/2022-06-12/PXL_120622_94019984.jpg | Foto: Josip Regovic/Tomislav Miletic/PIXSELL

Sama organizacija vjenčanja bila je golem pothvat koji je trajao punih šest mjeseci i uključivao koordinaciju čak 36 različitih dobavljača, od glazbenika i cateringa do smještaja gostiju. Ivana Škrlec, direktorica agencije zadužene za organizaciju, otkrila je kako je cilj bio stvoriti glamurozan, ali suptilan ambijent.

Prostorom su dominirale siva, bijela i zlatna boja, a raskošni kristalni lusteri davali su cijeloj priči dozu holivudskog sjaja. Za čarobno uređenje interijera bila je zaslužna mlada dizajnerica Leda Mravličnić, koja je svoje znanje stekla u Milanu i Londonu.

​- Najveća nagrada je kada je klijent zadovoljan uslugom, atmosferom i cijelim ambijentom koji smo realizirali prema njegovim željama - zaključila je Škrlec.

ARHIVA - 2022. EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE Varaždin: Vjenčanje Dine Dragije i Tina Jedvaja u dvorcu Leitner

Dina Dragija, magistra međunarodnih odnosa i diplomacije, za svoj je najvažniji dan odabrala čak dvije vjenčanice. Za crkveni obred nosila je elegantnu bijelu haljinu sirena kroja s otvorenim leđima i decentnim bisernim ukrasom, a njezin izgled upotpunili su glamurozni valovi u kosi, djelo frizera Zvonimira Franića. Za besprijekoran make-up pobrinuo se vizažist Karlo Rusan.

Za večernji dio proslave i civilnu ceremoniju, mladenka se presvukla u potpuno drugačiju, svjetlucavu kreaciju. Raskošna haljina dugih rukava, bogato posuta šljokicama i s visokim prorezom, naglasila je njezinu siluetu, a kosu je podignula u elegantan rep. Uz nju je cijelo vrijeme bila kuma Petra Kljajić, kći proslavljenog rukometaša Nenada Kljajića.

Nakon što su ušetali u svečani paviljon, Tin i Dina otvorili su plesni podij uz bezvremenski hit Eda Sheerana "Perfect". Za glazbeni program i sjajnu atmosferu pobrinuli su se popularni pjevač Saša Matić, Lexington Band i Stefan Cvijović Cvija, koji su goste držali na nogama do ranih jutarnjih sati. Među uzvanicima su se našla i brojna poznata lica, poput Izabel Kovačić, Tije i Marija Mamića te dizajnerice Kristine Burje.

Vrhunac večeri uslijedio je neposredno prije ponoći. Gosti su uživali u spektakularnom vatrometu, koji je bio uvod u rezanje impresivne svadbene torte. Slastica na čak sedam katova, ukrašena desecima bijelih ruža, savršeno se uklopila u bajkovitu temu vjenčanja.