Bivša reality zvijezda i influencer Tin Mlivić (23) prije dvije godine se preselio u Hamburg i započeo novi život. Zaposlio se u jednoj bolnici, njemački jezik savladao u samo tri mjeseca, a sada je za RTL otkrio da je kupio svoju prvu nekretninu.

- Jako sam sretan s obzirom na to da sam sa samo 23 godine ostvario svoj san. Kupio sam prvu nekretninu i zaista je to jako lijep osjećaj. Stan ima 100 kvadrata i veliku terasu. Nalazi se u jako dobrom djelu Hamburga. Naravno, cijena nekretnina u Njemačkoj su neusporedivo veće nego u Hrvatskoj, ali je i standard drugačiji - rekao je Tin, koji se pri uređenju stana dvoumi između dva stila.

- Ponekad želim svoj dom urediti u stilu Louisa XVI., a onda me prebaci pa se odlučim za potpuno modernu varijantu. Teška dvojba. Ono što je sigurno je to da ću imati veliki walk in closet - otkrio je influencer, te se pohvalio kako je stan platio gotovinom.

- U kešu sam kupio stan, Vrijedno radim, napredujem i obrazujem se, a trud i rad se uvijek isplate - poručio je.