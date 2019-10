Tina Katanić: 'Nisam gledala kako snimka izgleda na TV-u'

U crnim štiklama, sa zaštitnom kacigom na glavi i u žutom prsluku, zagrebačka manekenka radila je na gradilištu. Kuhinjskim mikserom miješala je cement i zapjevala 'kad se male ruke slože, sve se može'. Za gablec je jela sendvič s majonezom i crvenim lukom. Kolegu je izazvala na obaranje ruku, u čemu je i pobijedila, ali uz pomoć obje ruke.

Tina Katanić (35) bila je hipnotizirana kao sudionica novog showa 'Zvijezde pod hipnozom', koji je u subotu počeo na Novoj TV.

- Nisam se gledala jer ne gledam TV - kratko nam je rekla Tina, koja tvrdi kako više ne želi biti u javnosti. Nije željela precizirati je li to njezina privremena ili konačna odluka.

- Ne trebam objašnjavati zašto sam se povukla - rekla je Katanić.

Miss sporta 2011., koja je godinama žarila i palila modnim pistama, iznenada se povukla nakon skandala u kojem se našla prije četiri godine. Naime, u javnost je tad procurio filmić na kojem se navodno ona našla, zbog čega je manekenka, kako je sama rekla, pala u depresiju i počela gubiti obline. Kako je rekla, trebalo joj je puno snage da se izvuče iz te faze.

Onaj koji joj je pomogao da prebrodi taj period, uz njene najbliže, bio je njen tadašnji dečko, ugostitelj Berislav Bero Kramar (35). No par je prekinuo nakon nekoliko godina veze iako ga je Tina često posjećivala u Beču, gdje je vodio gradsku kavanu. Mislila je da je to velika ljubav. Bivša loto djevojka nakon toga birala je modne revije, a okušala se i u emisiji 'Popodnevna mora'.

Nedugo nakon izbijanja seks-skandala u kojem se našla, zvali su je i u 'Big Brother', no odbila je 15.000 eura (112.500 kuna), iako joj je ponuda bila primamljiva. Kako je rekla prijateljima, bila je sigurna da bi podignula gledanost da uđe na pet minuta nakon svega što joj se dogodilo, no odustala je nakon konzultacija s odvjetnikom. Nakon 'Big Brothera' Tinu su zvali i u srpski reality show 'Parovi', no manekenka nije bila zainteresirana za sudjelovanje.