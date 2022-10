Tina Katanić o suđenju i drami nakon objavljene snimke: 'Čak nisam tražila ni odštetu za sebe'

Ljudi su pisali skandal, to je svima najlakše reći. Nije se to desilo, desilo se teško kriminalno djelo. Djelo za koje se ide u zatvor i koje ljudi ne smiju raditi drugim ljudima, rekla je Tina Katanić (38) gostujući u emisiji 'Kod nas doma' i pred kamerama progovorila o drami iz 2015. godine, kada je procurila snimka seksa koja joj je zamalo uništila život i karijeru.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Meni apsolutno ništa ne znači da je netko u zatvoru, ali znači moralno i kao primjer da se neke stvari u Hrvatskoj reguliraju zakonski i da ne može baš svatko raditi što ga je volja - nastavila je pričati voditelju pa objasnila:

- Sudstvo je donijelo presudu, zatvorska kazna. I dobro, okej, život ide dalje. Nisam čak tražila nikakvu odštetu za sebe. Nisam išla, kako se kaže, inatiti. Meni je najbitnije sačuvati svoj mir.

Foto: HRT

Tina je, kaže, morala doći na sud i biti tamo u istoj prostoriji s počiniteljima kaznenog djela, no to joj nije teško palo.

- Nije bilo dramsko kazalište, hvala Bogu - rekla je kroz smijeh.

Bivša loto djevojka iz javnosti se povukla 2015. godine i nije se vraćala sve do prije mjesec dana. Voditelju je u emisiji otkrila i što je radila proteklih sedam godina.

- Proputovala sam cijeli svijet, radila svoj posao kao menadžer i edukator u jednoj firmi. Bila sam u nekoj svojoj komfor-zoni, imala sam druge prioritete, bila sam kao ribica u akvariju, pa sad imam osjećaj da su me vratili u more. Kažu da život počinje kad izađeš iz svoje komfor-zone i mislim da sam upravo to napravila - objasnila je.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Podsjetimo, Tina je početkom rujna nakon sedam godina za Story prvi put progovorila o skandalu zbog kojeg se povukla iz javnosti i koji joj je obilježio život. Naime, 2015. godine je u javnost dospjela snimka zbog koje je prošle godine u listopadu Domagoj R. (28) pravomoćno osuđen na godinu i 11 mjeseci zatvora. Domagoj R. snimao je manekenku tijekom spolnog odnosa s dvojicom prijatelja te ga nakon toga proslijedio trećoj osobi.

- U tom razdoblju najgore mi je bilo zbog moje obitelji, čak ne zbog mene - rekla je Tina ranije.

Foto: Instagram

POGLEDAJTE VELIKI INTERVJU: 'KUHARSKE PLAĆE SU OD 15.000 KN NA VIŠE'

Najčitaniji članci