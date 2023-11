Tina Katanić seli se iz Hrvatske

Bivša manekenka Tina Katanić povukla se iz javnosti 2015. nakon što su trojica, tada mladića, objavili snimku na kojoj je u polusvjesnom stanju završila u intimnom trenutku s dvojicom. Prošle godine vratila je Instagram profil, ali izbrisala ga je nakon nekog vremena.

- Proputovala sam skoro cijeli svijet, otkrila sam strast za putovanjima. Radila sam svoj posao kao menadžer, edukator i mentor u jednoj firmi. Zanat sam ispekla na dragom, našem HRT-u i evo, sad to znanje prenosim nekim novim klincima. Lijepo mi je, educiram te mlade cure koje me gledaju kao neku stariju sestru i kad vidim da sam nekoj dala to samopouzdanje i da sam je naučila nekim stvarima za život i na neki način im malo promijenila živote, a to znam jer dobivam feedback od njih, to je to - ja sam svoju misiju napravila - ispričala je ranije.

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, ponovo odlazi iz Hrvatske zbog nove ljubavi. Navodno se zbog novog dečka seli u Španjolsku, a, kako tvrde upućeni, sretna je i zadovoljna.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

Ranije je Katanić progovorila i o snimci, koja je joj umalo uništila život.

- Najogoljenije rečeno, bila sam žrtva kaznenog djela i teške povrede privatnosti. Već kada imam priliku reći vama i medijima koji će prenijeti moje riječi pa će ovo sigurno mnogi pročitati, moram reći da su mnoge druge djevojke bile žrtve kao i ja - rekla je.