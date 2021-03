Pjevačica Tina Vukov (32) povukla se sa glazbene scene prije četiri godine jer se više nije mogla nositi s prevelikim pritiskom sa svih strana.

- Krenula sam s velikim entuzijazmom, s ljubavlju. Obožavam glazbu i pjevanje, pa sam krenula jako poletna, a onda se suočiš sa stvarnošću, osjetiš taj pritisak. Počneš kalkulirati, misliš da to nije samo glazba, ima puno više toga od glazbe - iskreno je rekla u intervjuu za InMagazin.

Tina se na sceni pojavila vrlo rano. Već sa 14 godina potpisala je prvi diskografski ugovor. Pjevala je desetak godina, umorila se pa je odlučila predahnuti. Dakako, bilo je i dana kada je mislila da bi trebala promijeniti karijeru.

- Razmišljala sam o tome, ali mislim da je glazba moj put. Mislim da sam bila dosta mlada. Bez obzira na to što sam imala 24, 25, bila sam nezrela za toliko medijske pažnje - smatra. Sada se vratila i snimila dvije obrade; 'Još samo večeras' Drage Diklića i evergreen 'Poljubac za zbogom'.

- To su sve stare pjesme, obrade onog što ja najviše volim, sama sam ih odabrala sve - kaže Tina, koju su obilježile pjesme 'Il treno per Genova' i 'Tuga dolazi kasnije'. I nakon 17 godina ti su hitovi i dalje često slušani. I dalje su rado slušane i pjesme Vice Vukova, brata Tinina djeda. Svaki posjet Vice njezinu djedu bio je veliki događaj.

- To su mi pričali u onim još davnijim vremenima, on bi dolazio u posjet i ljudi bi to čuli i bili bi redovi za njegov autogram. Tog se moj tata sjeća jer je bio mali - kaže. Vukov se nerijetko prisjeća napisa o njezinoj navodnoj vezi s 24 godine starijim poduzetnikom Lukom Rajićem.

- Nikad nisam voljela komentirati svoje privatne stvari, ne samo ljubavni život nego bilo što što te pitaju u vezi privatnosti. Ne osjećam da to moram dijeliti, niti potvrditi niti negirati. Nisam ni onda, neću ni sad, neću se više referirati na tu temu. Sad sam sretno slobodna i to je to - rekla je za InMagazin. Sad čeka pravog, a o djeci još ne razmišlja.