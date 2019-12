Tina Walme 'zavela' gledatelje: Opet je plesala u Supertalentu

Valentina Walme (28) se vratila na pozornicu showa 'Supertalent'. Dok su Sara i Đurica pjevali pjesmu 'All about that bass', Valentina je s kolegicom Helenom Janjušević plesala na pozornici.

- Zamijenila sam jednu pozornicu drugom i uživala u svakom trenutku - napisala je Tina.

Prošli put je zaplesala uz skupinu Sarajevo Drum Orchestra na pozornici te još jednom plesom zaokupila pažnju muškog, ali i ženskog dijela publike.

Dan prije, u subotu nastupila je u zagrebačkoj Areni kao plesna pratnja Severini (47), a dan nakon je bila pred kamerama u 'Supertalentu'. Publika ju je imala priliku upoznati u showu 'Ples sa zvijezdama'.

Mnogi obožavatelji snimali su njezin nastup u Areni te ju, kaže Tina, jako usrećili.

- Hvala bratu, mami i tati koji me podržavaju od prvog dana kad sam stala na plesne cipele, koji me bodre i vjeruju u mene milijardu posto, prate svaki segment mog plesnog putovanja. Volim vas najviše na svijetu i neću vas lagati, oči su mi bile pune suza cijelu subotu - napisala je Tina na društvenim mrežama nakon Severininog koncerta.

