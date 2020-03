Tjerao ih na ples pa ga napali: 'Mogli smo se svi ispovraćati' Sad poslije večere, puni želuci, mislim, nije to pametno. Mogli smo se svi ispovraćati pa kakva bi to bila večera?, oštra je bila Diana, a Kocka je dodao: 'To mi je bilo bez veze'