Tko će biti nominiran za Oscara?

Filmski svijet s nestrpljenjem iščekuje kada će Akademija filmskih umjetnosti i znanosti objaviti nominacije za 98. dodjelu Oscara. Nominacije bi trebale biti poznate danas. Dok se glasovi prebrojavaju, analitičari i prognostičari slažu posljednje dijelove slagalice u jednoj od najneizvjesnijih sezona nagrada posljednjih godina. Sve ukazuje na to da nas čeka ne samo borba filmskih titana, već i potencijalno obaranje povijesnih rekorda.

"Sinners" i "One Battle After Another" u lovu na povijest

U središtu pozornosti nalaze se dva filma koja bi mogla ispisati nove stranice Oscarovske povijesti. Vampirska drama "Sinners" redatelja Ryana Cooglera, s Michaelom B. Jordanom i Wunmi Mosaku u glavnim ulogama, prema predviđanjima Varietyja, mogla bi srušiti apsolutni rekord s čak petnaest nominacija. Time bi nadmašila legendarne filmove "Sve o Evi", "Titanic" i "La La Land", koji su dosad držali rekord s četrnaest nominacija. Za studio Warner Bros., koji stoji iza filma, to bi značilo i vlastiti povijesni uspjeh s projicirane trideset i četiri nominacije, čime bi srušili svoj rekord iz 2004. godine.

Odmah iza Cooglerova filma nalazi se "One Battle After Another", novi uradak cijenjenog redatelja Paula Thomasa Andersona. S trinaest predviđenih nominacija, ova ratna drama ima priliku ostvariti rijedak podvig – nominacije za čak petero glumaca u sve četiri glumačke kategorije.

Foto: PROMO

Ako se to ostvari, bio bi to tek deseti film u povijesti kojem je to pošlo za rukom i prvi nakon kultnog "Networka" iz 1976. godine. Glumačku postavu koja cilja na ovaj uspjeh čine Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti, Sean Penn, Benicio Del Toro i Teyana Taylor.

Neizvjesna bitka za najbolji film

Dok se čini da su "Sinners" i "One Battle After Another" sigurni kandidati, borba za preostalih osam mjesta u najprestižnijoj kategoriji, onoj za najbolji film, ostaje otvorena. Stručnjaci se slažu da bi se na popisu trebali naći i "Hamnet", adaptacija popularnog romana u režiji Chloé Zhao, Netflixov "Frankenstein" Guillerma del Tora, "Marty Supreme" s Timothéejem Chalametom te hvaljena norveška drama "Sentimental Value".

Foto: Netflix

Međutim, nedostatak jasnog konsenzusa otvara vrata mogućim iznenađenjima. Kritičari ističu snagu međunarodnih filmova, budući da gotovo dvadeset i pet posto glasača Akademije živi izvan Sjedinjenih Država. Brazilski "The Secret Agent" bilježi značajan rast popularnosti u posljednjim tjednima, dok se čini da je iranski "It Was Just an Accident", unatoč pobjedi na festivalu u Cannesu, pomalo izgubio zamah. Ne treba zanemariti ni "F1", film o svijetu Formule jedan, koji je, čini se, svojim tehničkim savršenstvom i produkcijom osvojio starije članove Akademije, zaradivši nominaciju Ceha producenata (PGA).

Tko će od redatelja biti nominiran?

Utrka za najboljeg redatelja jednako je napeta. Paul Thomas Anderson ("One Battle After Another") slovi kao apsolutni favorit, pogotovo nakon osvajanja Zlatnog globusa i nagrade Critics Choice. Uz njega su gotovo sigurni Ryan Coogler ("Sinners") i bivša pobjednica Chloé Zhao ("Hamnet").

No, povijest nas uči da se lista nominiranih redatelja rijetko u potpunosti poklapa s onom Ceha redatelja (DGA). To znači da bi netko od DGA nominiranih – Josh Safdie ("Marty Supreme") ili Guillermo del Toro ("Frankenstein") – mogao ostati bez nominacije.

To mjesto mogao bi zauzeti neki međunarodni redatelj, čime bi se nastavio niz koji traje već sedam godina. Najveće šanse daju se norveškom redatelju Joachimu Trieru ("Sentimental Value") ili iranskom disidentu Jafaru Panahiju ("It Was Just an Accident"), čija bi nominacija imala i snažnu političku poruku.

Tko će slaviti u glumačkim kategorijama?

Glumačke kategorije donose mješavinu veteranskih zvijezda i novih lica. U kategoriji najboljeg glavnog glumca, uz Leonarda DiCaprija i Michaela B. Jordana, ističe se Timothée Chalamet za ulogu narcisoidnog protagonista u filmu "Marty Supreme".

Foto: Mario Anzuoni

Kod glumica, Jessie Buckley ("Hamnet") ima status izrazite favoritkinje nakon pobjeda na Zlatnim globusima i Critics Choice nagradama, a najveće konkurentice su joj Emma Stone ("Bugonia") i Renate Reinsve ("Sentimental Value").

U sporednim kategorijama, švedski veteran Stellan Skarsgård ("Sentimental Value") vodi u utrci za najboljeg sporednog glumca, unatoč tome što nije nominiran za nagradu glumačkog ceha (SAG).

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS - ilustrativna fotografija

Konkurenciju mu čine Paul Mescal ("Hamnet") te dvojac iz filma "One Battle After Another", Benicio Del Toro i Sean Penn. Kod sporednih glumica situacija je najotvorenija, a među favoritkinjama se ističu Wunmi Mosaku ("Sinners") i Teyana Taylor ("One Battle After Another").

Sve će karte biti otkrivene danas, a sama 98. dodjela Oscara održat će se 15. ožujka u Dolby Theatreu. Ceremoniju će voditi Conan O'Brien, a bit će upamćena i kao prva na kojoj će se dodijeliti nagrada u novoj kategoriji – za najbolji casting. Do tada, filmski svijet ostaje u slatkom iščekivanju, nagađajući tko će na kraju podići zlatni kipić.