POSLJEDNJE ELIMINACIJE KOD ZELENIH

Tko će ispasti iz Survivora? Ana: 'Spremna sam platiti cijenu'

Tko će ispasti iz Survivora? Ana: 'Spremna sam platiti cijenu'
Foto: NOVA TV

Emocije neće izostati, a odluke će biti teže nego ikad. Ana će otvoreno govoriti o svojoj poziciji

Zeleno pleme uskoro će donijeti svoju zadnju važnu odluku u 'Survivoru'. Na plemenskom će vijeću posljednji put nominirati članove za eliminaciju. U poroti se za sada nalaze Miloš, Ivan, Leonarda, Marko, Srećko, Dunja, Boris, Čedomir i Ivana, a njihova će uloga biti odvagnuti sve ono što su natjecatelji pokazali kroz cijelo natjecanje.

Emocije neće izostati, a odluke će biti teže nego ikad. Ana će otvoreno govoriti o svojoj poziciji: 'Trudim se ne pokazivati kad mi je teško. U odnosu na druge ljude, rekla bih da sam lako prošla, nisam još bila u eliminacijskoj igri, nisam se do kraja našla na papirićima nominirana. Nisam sudjelovala u klanovima, to nije moj način, imam svoje mišljenje i ono što mislim da trebam napraviti. Spremna sam platiti cijenu toga da nisam nikome htjela raditi iza leđa.'

S obzirom na to da se njezino ime prvi put pojavilo na papirićima za nominaciju tijekom prošlog vijeća, priznat će kako su joj prethodni glasovi olakšali novu odluku. Lana će se suočiti s vlastitim dvojbama i poručiti: 'Moram glasati za nekoga', dok će istovremeno podijeliti osobniji uvid: 'Naučila sam da kad stavim na stranu sve čime prezentiram sebe u svijetu, kad nemam tu odjeću i slično, da me mogu ljudi lako zavoljeti'.

Marko, koji ima ogrlicu osobnog imuniteta, direktno će poslati jednog člana zelenog tima u eliminacijski dvoboj. Prije toga podijelio je svoje zadovoljstvo i promjenu fokusa: 'Jako sam sretan. Od ujedinjenja sam promijenio cijelo mišljenje, prestao sam se fokusirati na hranu, a fokus sam prebacio na poligon. Vjerujem da mogu pobijediti. Ponosan sam na sebe što sam preživio ovdje i lijepe i teške trenutke'.

Koga će nominirati Marko, a koga pleme, te kome će duel biti posljednja borba za ostanak u 'Survivoru', ne propustite doznati u novoj epizodi večeras na Novoj TV.

