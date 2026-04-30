FOTO Seksi Kubanka osvojila je svijet filmovima, ali i pojavom: Ovo su njezina vruća izdanja

Ana de Armas osvojila je svijet prvo španjolskim serijama, a potom i holivudskim filmovima. Posljednjih godina njezin privatni život je pod povećalom javnosti, a ljubila je brojne poznate frajere. Danas slavi 38. rođendan.
Ana Celia de Armas Caso rođena je 30. travnja 1988. u kubanskom gradiću Santa Cruz del Norte, gdje je provela djetinjstvo.
Odrasla je bez modernih tehnologija koje su danas gotovo neizostavne, što je njezino djetinjstvo učinilo aktivnim i društveno bogatim. Upravo takvo okruženje oblikovalo je njezinu maštu i potrebu za izražavanjem, koja će kasnije pronaći svoj put kroz glumu.
Preseljenje u Havanu u dobi od devet godina označilo je prekretnicu. Suočena s užurbanim gradskim životom i novim kulturnim utjecajima, Ana je počela sve ozbiljnije razmišljati o umjetnosti i performansu. Već kao tinejdžerica upisala je Nacionalnu kazališnu školu na Kubi, gdje je započela formalno obrazovanje u glumi.
Njezin talent brzo je došao do izražaja, a sa samo 16 godina debitirala je na filmu "Una rosa de Francia", čime je počela profesionalni put koji će je odvesti daleko izvan granica rodne zemlje.
Nakon nekoliko projekata na Kubi, odlučila se na hrabar korak te se preselila u Španjolsku. Tamo je dobila ulogu u popularnoj seriji "El Internado", koja joj je donijela prepoznatljivost i otvorila vrata europske filmske scene. Tijekom tog razdoblja izgradila je reputaciju talentirane i svestrane glumice, pojavljujući se u različitim žanrovima, od drame do trilera.
Ambiciozna i spremna na nove izazove, 2014. godine preselila se u SAD kako bi okušala sreću u Hollywoodu. Početak nije bio lak, suočila se s jezičnom barijerom i morala je učiti tekst fonetski. Ipak, njezina karizma i prirodni talent brzo su došli do izražaja. Prvu veću ulogu ostvarila je uz Keanua Reevesa u filmu "Knock Knock", a ubrzo su uslijedile i druge zapažene uloge.
Pravi proboj dogodio joj se s filmom "Blade Runner 2049", u režiji Denisa Villeneuvea, gdje glumi holografsku projekciju Joi. Njezina izvedba donijela je emotivnu dubinu kompleksnoj priči o odnosu čovjeka i umjetne inteligencije, a publika i kritika počeli su je doživljavati kao ozbiljnu glumačku snagu.
Daljnji uspjeh došao je s filmom "Knives Out", gdje se istaknula ulogom Marte, koja joj je donijela nominaciju za Zlatni globus. U tom filmu glumila je uz Daniela Craiga, s kojim će ponovno surađivati u filmu "No Time to Die", gdje tumači agenticu Palomu.
Vrhunac njezine karijere došao je s izuzetno zahtjevnom ulogom Marilyn Monroe u filmu "Blonde". Transformacija u jednu od najpoznatijih ikona 20. stoljeća izazvala je brojne reakcije, ali i divljenje zbog njezine predanosti i hrabrosti da preuzme takav izazov.
Privatni život Ane de Armas često je bio pod povećalom javnosti, posebno tijekom veze s Benom Affleckom. Unatoč tome, uspjela je zadržati određenu razinu privatnosti i ostati fokusirana na karijeru.
Španjolski glumac Marc Clotet prvi joj je suprug, za kojeg se udala 2011. godine. Rastali su se nakon dvije godine.
Njezin privatni život bio je na meti kritika nakon što je prekinula s Benom Affleckom. Objavljeno je da ljubi Anida Cuestu, posinka kubanskog predsjednika Miguela Diaza-Canela, no par nije dugo bio u vezi.
U srpnju prošle godine objavljeno je da je u vezi s Tomom Cruiseom, no samo su nekoliko mjeseci bili zajedno. Razišli su se u listopadu prošle godine.
