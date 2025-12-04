Obavijesti

Glamur, poduzetništvo i talent

Tko će naslijediti Ellu Dvornik? Hana, Kim i Deniss bore se za titulu 'Best of the Best'...

Foto: Promo/instagram

Riječ je o dodjeli nagrada koja spaja svijet glamura i poduzetništva, a održava se i ove godine, drugu godinu zaredom u zagrebačkom hotelu Sheraton ovu subotu, 6. prosinca u 19 sati

Influencerica Ella Dvornik, poduzetnica i modna dizajnerica Snježana Schillinger koja stoji iza brenda Duchess kojeg obožava bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović, bivša missica koja je danas uspješna dizajnerica nakita Ivančica Pahor, samo neki su od laureata koji su lani u zagrebačkom hotelu Sheraton na gala eventu osvojili prestižne nagrade 'Best of the Best'.

Riječ je o dodjeli nagrada koja spaja svijet glamura i poduzetništva, a održava se i ove godine, drugu godinu zaredom u zagrebačkom hotelu Sheraton ovu subotu, 6. prosinca u 19 sati.

Javnost s nestrpljenjem iščekuje tko su ovogodišnji laureati, a ovom prilikom otkrivamo vam da su među njima Hana Hadžiavdagić Tabaković, Kim Kosanović, Deniss Grgić... Konkurencija je jaka, zasad ostaje neizvjesno tko će pobijediti u kojoj kategoriji, zato ne propustite veliko finale ovu subotu, koje možete pratiti u medijskim objavama.

Foto: Drazen Kokoric

Iza nagrade 'Best of the best' stoji regionalna poduzetnica, osvajačica Business Oscara Balkana i nositeljica titule Best Business Leaders 2025., kao i Top 1 World Beauty Mentor, Maris Stella Badrov Josipović, osnivačica i vlasnica beauty branda Estrella Beauty&Academy i Estrella Elite grupacije. Maris Stella će sa slavnim srpskim celebrity frizerom, Stevanom Radivojevićem održati i kratak mini kongres o tome kako izgraditi premium brand, koji mjesečno poduzetnicama može donositi ozbiljan profit.

Foto: PROMO

Maris Stella kao iznimna poduzetnica zahvaljujući nepogrešivom poslovnom instinktu stvorila je svoje poslovno carstvo, a 'Best of the Best' dodjeljuju se i u beauty kategorijama kao što su best fitness instruktor, mlada pjevačka nada, portal godine, best pmu master, nails master i edukator..., a svaka nagrada simbol je priznanja za trud i predanost koje su medijske ličnosti i poduzetnice ostvarile ove godine.

Foto: PROMO

