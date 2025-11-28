Obavijesti

OTVORENO PROGOVORILA

Ella Dvornik o poremećaju s kojim se bori: 'Jako je utjecalo na moje obrazovanje i posao'

Ella Dvornik o poremećaju s kojim se bori: 'Jako je utjecalo na moje obrazovanje i posao'
Influencerica je na društvenim mrežama podijelila i video u kojem je u potpunosti objasnila cijelu situaciju. Usto u videu je spomenula i Meštra

Ella Dvornik progovorila je o svojoj mani, koja joj je ujedno, kako ona kaže, supermoć. Naime, influencerica se bori s poremećajem pažnje, iscrpljujućim epizodama hiperfokusa. Na društvenim mrežama podijelila je i video u kojem je otkrila na koji se način s time nosi te je odmah prikupila tisuće lajkova i komentara. 

- Ne možeš me povrijedit, samo unaprijedit - napisala je Ella u opisu ispod objave, dok je videu objasnila o kakvom se poremećaju radi. 

- Imam užasan poremećaj pažnje i u danima stresa pamćenje me može ostaviti doslovno dok idem iz jedne prostorije u drugu - nastavila je Dvornik. 

Dodala je i da se u stan mora vraćati čak po četiri ili pet puta prije nego što uspije izaći jer ne može održati fokus.

- To je jako utjecalo i na obrazovanje, ali i na poslovne obaveze - pojasnila je Ella, napomenuvši da joj ponekad i za poslove koje prosječna osoba odradi u deset minuta, ponekad trebaju i sati. 

Ipak, sav taj, kako ona kaže, kaos, uspije nekako okrenuti na svoju stranu.

- Odlučila sam u 1.12. ući totalno sređena i krenula sam čistiti u 6 ujutro. U 10:30 sam otišla snimiti Family Mall, pa se vratila, montirala video u taksiju, u 14:00 sam nastavila čistiti, u 17:00 sam otišla na drugi event, vratila se doma u 19 navečer i opet nastavila čistiti dok majstor nije došao. Ukupno sam čistila 10 i pol sati U tom periodu nisam bila gladna i nisam iskreno mogla ni jesti -  istaknula je influencerica.

Također, priznala je i da kada joj se dogodi nešto loše često mora tražiti razlog zbog kojeg će se ponovno osjećati dobro. 

- Na licu mjesta nađem razlog zašto da budem bolje. Doslovno - prokomentirala je Dvornik, kojoj su se u komentarima javili brojni obožavatelji.

'Bravo Ella. Izvrsno si to opisala!', 'Bravo! Svaka čast!', 'Obožavam ovu ženu', 'Sve isto kod mene samo što uvijek nađem vremena za jesti', pisali su joj, a javila joj se i Severina. 

'Volim te', napisala joj je pjevačica, na što joj je influencerica uzvratila: 'Hvala ti. I ja tebe'.

Iako pravi identitet drži podalje od očiju javnosti, Ella je u videu spomenula i kako ga ona zove, Meštra, s kojim je u navodnoj vezi. Podsjetimo, da se razvodi od Charlesa Pearcea, influencerica je otkrila u ljeto 2023. godine. Uz logističke izazove suživota na relaciji Zagreb-Istra radi zajedničkog skrbništva nas kćerima Balie Dee i Lumi Wren, trenutno vode i ostale pravne bitke. 

