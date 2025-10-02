Tko će naslijediti lijepu Janu i postati Miss Ličko-senjske županije?

Ovaj događaj okupit će djevojke iz Ličko-senjske županije, spajajući eleganciju, šarm i nezaboravnu atmosferu. Večer će voditi poznato TV lice Davor Garić.

Manifestacija Jesen u Lici donosi poseban šarm – tradicionalne ličke specijalitete, domaće proizvode, miris pečenih kestena, toplinu ličkog ognjišta i spokoj jeseni koja u listopadu boji krajolik u paletu nezaboravnih boja. Upravo ta kulisa čini savršen okvir ovogodišnjem županijskom izboru za Miss, nudeći posjetiteljima jedinstven spoj mode i tradicije. „Ove godine želimo našim natjecateljima i publici pružiti jedinstven doživljaj – izbor ljepote i večer koja će spojiti modu, kulturu i emociju Ličko-senjske županije. Zahvaljujem Gradu Gospiću, Turističkoj zajednici, Ličko-senjskoj županiji i županu Ernestu Petryju, Općini Perušić, TZO Plitvička jezera te ITR d.o.o. za razminiranje kao glavnim pokroviteljima izbora Miss Ličko-senjske županije 2025 za 31.Miss Hrvatske.“, izjavila je Iva Loparić Kontek, vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss Svijeta. Iz ove županije Hrvatska je dobila svoje missice Teu Mlinarić i Luciju begić koje su obje dobro kotirale na svjetskom izboru.

Jana Biondić je predstavnica Like na 30. Miss Hrvatske

Na ovogodišnjem 30. izboru za Miss Hrvatske, koji će se 29.listopada održati Stil eventu u Zagrebu, Ličko-senjska županija imat će svoju predstavnicu Janu Biondić. Sve finalistice već se pripremaju za veliko finale, gdje će uz ljepotu pokazati i svestranost kroz kategorije sport, talent, multimedija, top model, head to head challenge i intervju. Pobjednica će predstavljati Hrvatsku na 73. izboru Miss World, koji će se na proljeće 2026.

Predstavljamo kandidatkinje za Miss Ličko-senjske županije 2025.:

1. MILANA BRKLJAČIĆ -Ima 17 godina, dolazi iz Gospića i visoka je 178 centimetara. Učenica je srednje Medicinske škole, no velika joj je želja upisati Pravni fakultet. Milana je energična i samopouzdana osoba koja teži novim izazovima i želi se baviti modelingom. Aktivna je volonterka Crvenog križa jer vjeruje da osmijeh i pozitivna energija mogu uljepšati svaki dan. U slobodno vrijeme svira klarinet u Puhačkom orkestru grada Gospića te aktivno trenira. Govori engleski i njemački jezik.

2. EMA MAGDIĆ -Ima 18 godina i visoka je 178 centimetara. Ema je učenica četvrtog razreda Prirodoslovne škole u Karlovcu, gdje se obrazuje za veterinarskog tehničara, i iznimno se veseli radu u struci jer jako voli životinje. Dugi niz godina aktivno je plesala folklor u čemu je bila vrlo uspješna. Voli sve probati u životu, pa je i ovo natjecanje velika prilika zbog koje je uzbuđena. U slobodno vrijeme uživa u avanturama, vožnji po šumi i planinama, te druženju s prijateljima i životinjama. Ema govori engleski jezik.

3. TINA MANDARIĆ -Ima 19 godina, dolazi iz Otočca i visoka je 171 centimetar. Tina je ambiciozna studentica Pravnog fakulteta u Zagrebu. Njena ambicija je karijera u europskoj politici, sa željom rada u Europskom parlamentu, kako bi pridonijela stvaranju pravednijeg društva. Svestrana je: bavi se fotografiranjem i šivanjem, te voli putovanja i kuhanje. Njen moto je: „Najveća pobjeda nije nad drugima, nego nad vlastitim ograničenjima.“ Tečno govori engleski i njemački jezik.

4. MAJA PRIZMIĆ -Ima 20 godina, dolazi iz Senja i visoka je 173 centimetara. Završila je opću gimnaziju, a u Njemačkoj je stekla zvanje wellness terapeuta. Maja se natječe s ciljem da promovira ljepote i bogatu tradiciju svoje Ličko-senjske županije. Aktivno se bavila rukometom i plivanjem, a slobodno vrijeme najradije provodi u prirodi i bavi se slikarstvom, što joj je dugogodišnji hobi. Govori njemački, talijanski i engleski jezik.

5. ANTONELA ANTONIĆ -Ima 21 godinu, dolazi iz Plitvičkih Jezera i visoka je 171 centimetar. Završila je Treću ekonomsku školu u Zagrebu. Antonela voli adrenalin – njeni hobiji uključuju vožnju cross motorom, a voli ponekad otići i u lov. Iako trenutno rekreativno ide u teretanu, prije se aktivno bavila taekwondoom, rukometom, mažoretkinjama i trčanjem. Govori engleski i talijanski jezik.

6. TAMARA BRAJKOVIĆ -Ima 20 godina, dolazi iz Štikade (općina Lovinac) i visoka je 170 centimetara. Završila je srednju strukovnu školu u Gospiću. Tamara je ljubiteljica psihologije, šminkanja i stvaranja sadržaja za društvene mreže. Opisuje se kao pristupačna, otvorena i empatična osoba. U životu je motivira želja da ostvari svoje ciljeve i učini roditelje ponosnima. San joj je postati model, iz čega proizlazi i njen moto: “Trud je put do snova.” Govori engleski jezik.

7. MIA TEA BALENOVIĆ -Ima 17 godina, dolazi iz Smiljana i visoka je 165 centimetara. Pohađa četvrti razred Srednje škole za medicinske sestre/tehničare opće njege u Gospiću. Mia Tea voli čitati knjige i sudjeluje na nacionalnoj razini kviza “Mreža čitanja”. U slobodno vrijeme najviše voli planinariti i družiti se s prijateljima. Govori njemački jezik.

8. DORIS TONKOVIĆ - Ima 23 godine, dolazi iz Otočca i visoka je 170 centimetara. Završila je srednju školu za medicinske sestre, a trenutno radi u Domu za starije i nemoćne u Otočcu dok istovremeno studira Sestrinstvo u Zagrebu. U slobodno vrijeme posvećuje se rekreaciji – redovito ide u teretanu i druži se s prijateljima. Doris govori engleski jezik.

Izbor Miss Ličko-senjske županije donosi spoj tradicije i modernog glamura, biti će okrunjena Gemstone gallery tijarom by Ivana Milun, a pobjednica će steći čast predstavljati svoju županiju na 31. izboru za Miss Hrvatske sljedeće godine.