Tko će pobijediti u 'The Voiceu?'

Ove subote gledatelji 'The Voicea' pratili su nastupe osmero polufinalista. O njihovim je sudbinama odlučivala publika, a prolazak u finale ove sezone izborili su Ana Širić iz Urbanovog tima, Luka Novokmet iz tima Davora Gobca, Jakov Peruško Rihtar iz Dininog tima te Vannin Martin Kosovec.

Prva je svoje umijeće predstavila Ana, koja je zapjevala pjesmu 'Used To Be Young' Miley Cyrus te iz natjecanja 'izbacila' Tonija Šimonovića. Iz tima Gobac je na pozornicu izašao Luka i izveo pjesmu 'Sledgehammer' Petera Gabriela. Njegov konkurent Sandro Bjelanović također je oduševio publiku izvedbom pjesme grupe Queen, no Luka je izborio prolazak.

Slijedio je nastup Dininih kandidata, Natali Radovčić pjevala je talijansku pjesmu 'Caruso', a Jakov Peruško Rihtar Oliverovu 'Dva puta san umra' i prošao u finale. Iz Vanninog tima su pjevali Sergej Božić i Martin, no Martinova izvedba Elvisove 'Unchained Memory' oduševila je publiku i žiri, te se Martin plasirao u finale.