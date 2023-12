Tko ispada? Samo tri kandidata idu u polufinale 'MasterChefa', a prepreka je Stjepanov desert

Kandidati MasterChefa koji prođu sljedeći izazov ići će u polufinale. No na tom putu stajat će im replika jela chefa Stjepana Vukadina koji je za njih pripremio šarenu slasticu. Zadnja je to prepreka do polufinala koju mora svladati troje od četvero preostalih kandidata.

Predstavljajući jelo, Stjepan će natjecateljima reći: „Ovo jelo me asocira na Dalmaciju. Mousse od skute, rogača i korice naranče koji se nalazi u središtu je zvijezda ovoga tanjura. Komponenta koja sve to povezuje je skuta“.

Foto: Luka Dubroja

Stjepan će im još objasniti kako će se na tanjuru pokraj moussea nalaziti i žele od limuna i vanilije, pulpa od limuna, a na samom dnu bit će suha smokva. Jelo se završava sokom od šipka kojeg treba preliti na mousse.

Dominik, Manuel, Sarah i Luka neće se morati brinuti o izradi skute, jer će im tu komponentu donijeti Stjepan koji je skutu napravio po receptu svoje bake. No morat će izraditi sve ostalo i kao što su vidjeli na pokaznom tanjuru, to će trebati još i identično posložiti, a od listova smokve morat će napraviti prah.

Foto: Luka Dubroja

- Vidim sebe daleko, ali ako nešto krene po zlu, sve pada u vodu - reći će Luka dodajući da će sigurno biti komplicirano napraviti ovaj zadatak.

- I očekivao sam da će Stjepan dati nešto kompliciranije, pogotovo kad tome zbrojimo nešto domaće i tradicionalno - kazat će Manuel.

Kako će izgledati šareni desert Stjepana Vukadina i kako će se natjecatelji snaći s njegovom izradom, ne propustite doznati večeras u MasterChefu.