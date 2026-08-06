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TRAGIČNA PRIČA DJEVOJČICE

Tko je bila JonBenét Ramsey? Njezina smrt i danas je misterij

Piše Đurđica Sarjanović,
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Tko je bila JonBenét Ramsey? Njezina smrt i danas je misterij
Foto: Profimedia
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Ubojstvo šestogodišnje JonBenét Ramsey ni nakon gotovo tri desetljeća nije riješeno, a Netflix je slučaj ponovno stavio u fokus javnosti prije dvije godine.

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Skoro 30 godina nakon smrti šestogodišnje JonBenét Ramsey njezin slučaj i dalje izaziva golemo zanimanje javnosti. Ubojstvo djevojčice, pronađene mrtve u podrumu obiteljske kuće u Boulderu u američkoj saveznoj državi Colorado dan nakon Božića 1996. godine, ostalo je neriješeno, a tijekom godina postalo je predmet brojnih knjiga, televizijskih emisija i dokumentaraca.

Netflixov dokumentarac iz 2024. godine "Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey" ponovno je vratio fokus na jedan od najpoznatijih neriješenih zločina u modernoj američkoj povijesti. Trodijelna serija je kroz razgovore, arhivske snimke i rekonstrukciju događaja prikazala kako su propusti tijekom istrage i golemi medijski pritisak oblikovali percepciju slučaja.

JonBenét Patricia Ramsey rođena je 6. kolovoza 1990. godine u Atlanti, a ime je dobila po svojim roditeljima, ocu Johnu Bennettu Ramseyju i majci Patriciji, poznatijoj kao Patsy Ramsey. Obitelj se početkom devedesetih preselila u Boulder nakon što je John, uspješan poslovni čovjek i milijunaš, ondje nastavio razvijati svoju karijeru. JonBenét je odmalena privlačila pozornost svojom vedrinom i karizmom. Najveću popularnost stekla je kao dječja kraljica ljepote, sudjelujući na brojnim natjecanjima diljem SAD-a. Plava kosa, raskošne haljine i samouvjereni nastupi donijeli su joj niz titula, među kojima su America's Royale Miss, Little Miss Colorado i National Tiny Miss Beauty. Istodobno je pohađala osnovnu školu u Boulderu i živjela, barem naizgled, bezbrižno djetinjstvo u imućnoj obitelji.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Upravo je kontrast između glamuroznih natjecanja i tragične sudbine djevojčice godinama intrigirao javnost. Fotografije JonBenét u svečanim kostimima postale su simbol slučaja koji je prerastao okvire obične kriminalističke istrage i pretvorio se u globalni medijski fenomen. Netflixova serija poseban je naglasak stavila upravo na taj aspekt, djevojčicu koja je iza reflektora i natjecateljskih pozornica bila tek šestogodišnje dijete. Dokumentarac kroz svjedočanstva obitelji, istražitelja i novinara pokušao je vratiti ljudsku dimenziju priče koja je desetljećima bila zatrpana teorijama zavjere i medijskim nagađanjima.

Iako su sumnje godinama bile usmjerene prema članovima obitelji Ramsey, oni nikada nisu optuženi za ubojstvo. Dodatna DNK analiza provedena 2008. godine dovela je do njihova službenog oslobađanja od sumnje, dok identitet osobe čiji je genetski trag pronađen na mjestu zločina do danas nije utvrđen. Iako su se tijekom godina pojavljivali brojni osumnjičenici, priznanja i nove teorije, nijedna nije dovela do konačnog rješenja. 

Gotovo 30 godina poslije istraga službeno i dalje traje. Policija u Boulderu istaknula je kako nastavljaju pregledavati dokaze uz pomoć suvremenih forenzičkih metoda.

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