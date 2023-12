Tko je bio kriv za prvi raspad Daleke Obale? 'Ego je odigrao svoju ulogu. Novac i slava isto'

Neki u bendu nisu poštivali ni nas, ni organizatore, publiku i agente tako da im se ovim putem javno ispričavamo zbog neugodnosti koje su se znale dogoditi na i oko naših koncerata. Nas dvojica uistinu nismo krivi za takvo ponašanje i raspad benda, izjavili su Boris Hrepić Hrepa, koji je uz Marijana Bana suosnivač Daleke Obale, i Jakša Jordes, koji je zamijenio Bana.

Bend se sad ponovno raspao, a prvi raspad se zbio 2001. godine.

Foto: Čuka&Čop Weddings

Šok za obožavatelje

Bio je to za sve poklonike Daleke obale veliki šok. Razlaz legendarne splitske grupe. Njima u bendu to je bilo jasno, ali ljubiteljima njihove glazbe baš i ne.

- Već smo se mi ranije dogovarali da ćemo stati s radom. U rujnu te 2001. smo to i ostvarili. Nije bilo problema, ali je bilo zamora materijala i svatko je otišao na svoju stranu - pričao nam je Hrepa 2021. godine.

Foto: Patrik Samuel Cvetko/Privatni album/kolaž

'Novac i slava zamute sliku svakoj osobi'

On je s Marijanom Banom, Zoranom Ukićem i Jadranom Vuškovićem osnivač Daleke obale. Prije nekoliko godina i Ukić je govorio o razlazu benda.

- Teško je reći tko je konkretno kriv ili što je točno razlog zašto smo se razišli. Svatko od nas četvorice zaslužan je na jedna način za uspjeh grupe i za status koji je 'Obala' stvorila, ali isto tako sva četvorica snosimo jednaku odgovornost i za raspad grupe. Mislim da je osnovni razlog zašto je 'Daleka obala' prestala sa svojim radom činjenica da smo donijeli neke krive procjene u odnosima jedan naspram drugoga i da je u nekim situacijama ego odigrao svoju ulogu. A novac i slava zamute sliku svakoj osobi - rekao je tada Ukić.

Foto: Jakov Š./Privatan album

No, dugo ih nije bilo, a onda je prije dvije godine Dancing Bear izdao trostruki CD i dva vinila Daleke obale. Svi osim Bana skupili su se i ponovno zasvirali.

Ponovni okup

- Ma zvali smo mi i Bana, sjeli s njime, ali zdravstveno nije mogao tada nam se priključiti za promociju tih albuma. Nas trojica smo krenuli s probama i vidjeli da nam dobro ide, onda smo na promociji zasvirali jedan blok i publika je to super prihvatila. Ono što smo imali na počecima i poslije, do razlaza, imali smo i skoro 209 godina poslije, taj naš prepoznatljiv zvuk. Taj naš mot kod sviranja, originalni zvuk, i danas se čuje - priča nam Hrepa.

Foto: Jakov Š./Privatan album

Novi vokal

Godine 2021., dakle 20 nakon razlaza, opet su se našli u splitskom studiju. Uslijedila je kompilacija The obale, pa i nova pjesma "Lipi dani". Na njoj im je trebao saksofonist, a on je bio Jakša Kriletić Jordes.

- Kad smo čuli njegov glas, odmah smo rekli da je to to. Pa i sam Ban je rekao da ga jedino Jakša može zamijeniti. Pa danas kad čujem neku snimku, na momente ni sam nisam siguran tko pjeva. Iako se kod Jakše osjeti taj njegov 'lumbardeški', ipak je on rođen u Splitu. Ispada da u Daleku obalu možeš samo ako si rođen u Splitu - objasnio je Hrepa. A Jakša je imao veliku tremu. Nije mala stvar mijenjati Marijana Bana.

Foto: Jadran Babić

- Da on nije odobrio da ga mogu zamijeniti, ne bih pristao, to je bio moj uvjet da se kao pjevač pridružim bendu - rekao je Jakša pa nastavio:

- Stvarno sam im došao svirati saksofon, ali producent je rekao da zapjevam jednu pjesmu. Još su me i zafrkavali, sad ću kao ja vidjeti. Ali ubrzo su me pitali da gdje sam bio dosad.

Foto: Jakov Š./Privatan album

Odradili su nekoliko velikih koncerata, a publika ih je dobro prihvatila.

Bend je službeno počeo djelovati 1985. kada su se upoznali. Prvu probu imali su ispod oronulog krova kupališta Bačvice. Bilo je tamo onih koji su utaživali seksualne nagone, neki se drogirali. Oni su svirali.