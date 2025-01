Tko je country pjevačica koja je pjevala Trumpu na inauguraciji?

Country pjevačica Carrie Underwood (41) otpjevala je pjesmu 'America the Beautiful' na inauguraciji Donalda Trumpa, 20. siječnja. Prije izvedbe došlo je do tehničkih problema, pa je nakon nekoliko odsviranih glazbenih nota pjevačica pričekala da se riješi problem. Pokazala se spremnom za izvanredne situacije pa je okupljenima zapjevala a capella. Nakon izvedbe, pružila je ruku bivšem predsjedniku Joeu Bidenu, a zatim i Trumpu, koji ju je privukao sebi i nešto joj šapnuo na uho.

- Volim našu zemlju i počašćena sam što su me pozvali da pjevam na inauguraciji i da budem mali dio tog povijesnog događaja. Ponizna sam što mogu odgovoriti na poziv u vrijeme kada se svi moramo okupiti u duhu jedinstva i gledanja u budućnost - izjavila je pjevačica prije inauguracije. Inače, tijekom svoje karijere uglavnom se držala izvan politike.

Foto: Shawn Thew/REUTERS

Pjevačica je odrasla na farmi svoje obitelji, a ljubav prema glazbi gaji još od malena. Počela je pjevati u crkvi, a onda i na školskim priredbama i u talent showovima. Iako je započela studij novinarstva, odlučila ga je prekinuti zbog poziva na audiciju za natjecateljski show 'American Idol' 2005. godine.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Odnijela je pobjedu i ubrzo snimila i svoj prvi album, koji je prodan u sedam milijuna primjeraka. Carrie je u povijesti ostala zapisana kao jedan od najuspješnijih sudionika tog showa.

Nakon toga vratila se studiju te ga završila. Godine 2007. osvojila je Grammy za najboljega mladog glazbenika, ali i najbolju žensku country pjevačicu.

Foto: JEENAH MOON/REUTERS

Izvela je obradu pjesme 'I’ll Stand by You', koja je tada postala apsolutni hit na internetu, a njezina pjesma 'Before He Cheats' postala je viralna diljem svijeta.

Na polici je brojala četiri Grammy nagrade, kada je objavila i treći album. Carrie je postala prva žena koja je imala četiri country albuma na vrhu Billboardove ljestvice. Kasnije je objavila pjesme i albume druge tematike, koji joj nisu donijeli veliki uspjeh.

U braku je s Mike Fisherom (44), a zajedno imaju sinove Isaiaha (9) i Jacoba (5). Pjevačica i Fisher, bivši NHL igrač, u braku su od 2010. godine, a često ističu kako su im djeca na prvom mjestu u životu.

Foto: Arroyo-OConnor / AFF-USA.com