Tko je 'čovjek s 1000 djece'? On je oplodio žene diljem svijeta, a sada prijeti da će tužiti Netflix

Netflixov dokumentarac 'The Man with 1000 Kids', odnosno, 'Muškarac s 1000 djece' zgrozio je mnoge gledatelje kada je nedavno izašao na toj streaming platformi. Film se vrti oko jednog čovjeka, Nizozemca Jonathana Jacoba Meijera, donora sperme. Parovi i nekoliko samohranih majki u dokumentarcu su ispričali priču o njemu.

Meijer je budućim roditeljima govorio kako je donirao spermu samo nekoliko puta. S vremenom se ispostavilo da ih je prevario. Nakon što su roditelji diljem Nizozemske primijetili da djeca koju su dobili putem umjetne oplodnje i uz Meijerovu spermu, izgledaju slično, shvatili su da im je lagao, a spermu nije donirao samo po Nizozemskoj, već i po svijetu!

Roditelji shvatili jezivu stvar

Obitelji su ubrzo shvatile kakvu opasnost to predstavlja.

- Pomislili smo 'O je*ote! Što ako se ta djeca upoznaju, povežu se, zaljube, a ni ne znaju da su u rodu?!' Tad je počela prava panika, shvatili smo koja je opasnost iza toga - rekao je John, koji je sa svojom suprugom dobio djecu zbog Meijerove sperme. Roditelji su odlučili poduzeti nešto po tom pitanju i stali mu na kraj.

U travnju prošle godine su Meijeru zabranili da donira spermu u Nizozemskoj, a ako to napravi, za svaku donaciju će morati platiti 100.000 dolara kazne. Procjenjuje se da na svijetu postoji oko 500 njegove djece, navodi Independent.

U dokumentarcu se prikazuje još jedan muškarac kojeg predstavljaju samo imenom, Leon. Meijer i Leon zajedno su kreirali web stranicu i pokušavali napraviti što više djece. Jedan od anonimnih donora rekao je i kako je dvojac miješao svoj uzorak i da su to zvali 'rulet sperme'. Ipak, Meijer je za Business Insider negirao da je to radio.

Prijeti da će tužiti Netflix

- Nikad nisam vodio tu stranicu, ne postoje dokazi za to. Objavljivao sam oglase na raznim stranicama od 2008. do 2014. godine - rekao je te dodao: 'Nije mi jasno što je Leon radio. Upoznao sam ga 4-5 puta u životu, preminuo je prije dvije godine'. A istaknuo je i da će pokrenuti pravne akcije protiv Netflixa, i to zbog klevete.

- Ne samo zbog 'miješanja', već i zbog drugih stvari - rekao je.

Meijer je aktivan na društvenim mrežama te se prije par dana javio sa Zanzibara. Objasnio je tada da je potrošio '50.000 sati' kao donor sperme no da prestao donirati klinikama 2019. godine.