Tko je DJ i aktivist iz Londona koji je Britanki oteo mikrofon?

Ekscentrik iz Londona sinoć je izletio na pozornicu 63. Eurosonga i predstavnici Velike Britanije SuRie (29) oteo mikrofon dok je pjevala 'Storm'. Zatim je navodno viknuo 'Nacisti britanskih medija, zahtijevamo slobodu', nakon čega ga je osiguranje ekspresno ulovilo. Kamere su se 'prebacile' na backstage, a komentator Duško Ćurlić (50) rekao je kako je došlo do 'poteškoća'.

Iako su joj organizatori dali šansu da ponovi nastup, SuRie i njezina ekipa su to odbili uz komentar da su ponosni na izvedbu i da nema potrebe za ponavljanjem. Muškarac je ubrzo završio u policijskoj postaji, a medijima se sinoć prvo proširila vijest da je to navodno bio Španjolac Jaume Marquet Cot (42), poznatiji kao ekscentrik Jimmy Jump, koji ulijeće na sva važna događanja i prekida ih.

Foto: Jorg Carstensen/DPA/PIXSELL

Ipak, riječ je o samoprozvanom londonskom aktivistu za slobodu medija te autoru sedam e-knjiga koji se predstavlja kao Dr. A.C, odnosno DrACactivism. Na svojoj službenoj stranici i društvenim mrežama opisuje se kao DJ, filozof i aktivist koji, kako tvrdi, voli ljude educirati i informirati o humanističkim idejama. Navodno je i voditelj na radiju, a vodi i online emisije ‘The Freedom of Ideas Show’ i ‘Hip-Hop Show’.

Folks, this is the latest on the SuRie situation. “SuRie was offered the option to perform again by the EBU. SuRie and her team are extremely proud of her performance and have together decided that there is absolutely no reason to perform the song again.”