Tko je Melina, bivša supruga Harisa Džinovića? Odrasla je u Zagrebu, sada se bogato udala

Bivša supruga pjevača Harisa Džinovića, Melina Džinović, ponovno je izgovorila je sudbonosno "da", ovog puta britanskom mogulu Jeffreyju Paulu Arnoldu
Melina (45) se prošlu jesen zaručila za svog novog partnera, uspješnog poduzetnika koji ima 70 godina, a zaruke su proslavili u Monaku, gdje već neko vrijeme žive zajedno.
Prije dvije godine razvela se od pjevača Harisa Džinovića (74). Zajedno su bili od 2002. godine i imaju dvoje djece, kćer Đinu i sina Kana.
Par se te 2002. godine upoznao u Sarajevu. Ona je bila Harisov veliki fan i nije ga pustila na miru sve dok ga nije osvojila.
Melina stoji iza modnog branda Hamel, a njezine haljine nosile su velike svjetske zvijezde, poput Sharon Stone, Jennifer Lopez, Britney Spears i Pamele Anderson.
Melina je odrasla u Zagrebu, a njezina je modna priča započela 2010. godine. "U Zagrebu sam studirala anglistiku, no na zadnjoj godini sam napustila fakultet jer sam se ludo zaljubila i odselila. Brend je nastao iz hobija, nisam bila školovana za tako nešto, no moda me oduvijek zanimala", rekla je jednom za 24sata.
"Na Diorovoj reviji u Parizu vlasnica jednog od najeminentnijih butika vidjela je haljinu na meni te me upitala jesam li je sama napravila. Odgovorila sam potvrdno, iako to tad još ni nije bila istina. Kad sam se vratila kući, odlučila sam napraviti deset probnih modela i poslala sam joj ih. Naručila je svih deset i rekordno brzo ih prodala", prisjetila se dizajnerica
Melina je i dalje aktivna u modi te je uz podršku novog supruga otvorila butik u Monaku, unutar konceptualne trgovine i tamo prodaje svoje kreacije. Kako tvrde izvori bliski paru, suprug joj je pomogao da se probije na tržištu i predstavi se u svijetu visoke mode.
